El Suprem ratifica la retirada de la custòdia a la mare que va tenir bessons amb 64 anys

El Tribunal Suprem ratifica la sentència de primera instància del Jutjat de Família de Burgos, confirmada al seu torn per l'audiència provincial, i ha mantingut així la retirada de la custòdia una dona que va tenir bessons als 64 anys per un procés de fecundació 'in vitro' als Estats Units.

A la interlocutòria que rebutja el recurs interposat per la dona es confirma que és adequada la resolució dels serveis socials de la Junta de Castella i Lleó, que van retirar la custòdia dels nens a la mare perquè els menors estaven en «situació de clara desprotecció», per «incapacitat» de la dona per atendre'ls i la seva negativa a seguir les directrius dels serveis socials.

La resolució concreta que la declaració de desemparament dels menors «no està motivada ni per l'edat ni per la salut mental» de la mare, que viu en una localitat de la serralada de la Demanda burgalesa, sinó per l'avaluació dels tècnics.



Sense ajuda

A l'informe que van emetre al seu dia van assenyalar que «els trets de personalitat de la mare afectaven de forma rellevant al desenvolupament afectiu i psicosocial dels menors, afegit a la inexistència de relacions familiars, falta d'una xarxa de suport social, aïllament i inexistència de vincle afectiu adequat amb ells».

Els nens, que actualment tenen 4 anys, es troben en règim d'acolliment familiar de l'entorn de la mare des que els serveis socials de la Junta de Castella i Lleó en van assumir la tutela l'abril del 2017.

El 2014 els tribunals ja havien retirat a la mateixa dona la tutela de la seva filla gran, una nena que es troba en acollida familiar al Canadà, també concebuda per reproducció assistida, per la seva situació de desemparament.