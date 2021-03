Vuit dels detinguts pels aldarulls de dissabte formaven un grup «violent i organitzat» que els Mossos han desarticulat

Vuit dels 13 detinguts pels aldarulls de dissabte passat formaven un grup "violent i organitzat" que els Mossos d'Esquadra ha donat per desarticulat. Segons ha informat la policia catalana, es tracta de cinc homes i tres dones, tots majors d'edat, que van actuar conjuntament i "amb un grau de violència molt elevat". Els Mossos asseguren que estan també darrera de la crema de la furgoneta de la Guàrdia Urbana, acció en la que van actuar "de manera conjunta". Dels vuit, sis són de nacionalitat italiana, un francesa i un espanyola. Els detinguts han passat aquest dimarts a disposició judicial com a presumptes autors de delictes de pertinença a grup criminal, temptativa d'homicidi i desordres públics i danys.

Els Mossos han explicat que durant les darreres mobilitzacions havien detectat l'existència d'un grup molt actiu que actuava amb un alt nivell d'organització cometent accions "agressives i violentes cap a la policia". Ho feien sempre en grup, alguns realitzaven l'acció vandàlica i la resta protegien l'acció i donaven cobertura i la via de sortida per tal d'evitar ser detinguts. En tot moment prenien mesures de seguretat i autoprotecció i aprofitaven la gran quantitat de persones que hi havia aplegades "per tal de promoure l'acció violenta i generar el màxim de confusió i dificultats per part de la policia".

Els agents van desplegar un dispositiu específic dissabte passat amb l'objectiu de neutralitzar aquest grup. L'acció policial va acabar amb la detenció en un primer moment de set membres del grup i, posteriorment, la d'un vuitè.

Arran d'aquestes detencions i les investigacions fetes, els Mossos van fer aquest dilluns dues entrades i escorcolls en unes naus industrials ocupades a Canet de Mar i Mataró (Maresme). Els agents van portar els detinguts fins a les naus i van recollir el màxim de proves i indicis que els relacionessin amb els fets investigats i la seva trajectòria delictiva.

Els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta i no descarten més detencions.