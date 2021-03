Helena i Cristina diuen que es van vacunar per poder visitar Joan Carles «regularment»

Les germanes del rei Felip VI, les infantes Helena i Cristina, han explicat per què s'han vacunat contra la covid-19 als Emirats Àrabs Units, país on el seu pare, Joan Carles I, viu des del mes d'agost passat. En un text enviat als mitjans de comunicació, Helena assegura que tant la seva germana com ella van rebre l'antídot «per tal de tenir un passaport sanitari» que els permetés «fer-ho regularment».

«Se'ns va oferir la possibilitat de vacunar-nos, a la qual cosa vam accedir. Si no hagués sigut per aquesta circumstància hauríem accedit al torn de vacunació a Espanya, quan ens hagués correspost», afegeix la nota. Les infantes s'han animat a donar aquesta explicació «davant les informacions publicades a la premsa».

Aquest dimarts a la nit, després d'una notícia d''El Confidencial', es va saber que totes dues havien sigut vacunades en els viatges que havien fet el mes de gener passat. La informació ha aixecat una allau de crítiques entre els polítics. Entre d'altres han censurat aquest gest el vicepresident segon del Govern, Pablo Iglesias, i el ministre de Política Territorial, Miquel Iceta.