Manresa té la menor afectació de l'epidèmia des del 20 d'octubre

Althaia i Sant Andreu tenien ahir 51 ingressats per covid-19 i havien comptabilitzat dues víctimes mortals durant la darrera setmana. Per trobar unes xifres menors d'afectació de l'epidèmia als centres assistencials manresans cal retrocedir fins al 20 d'octubre quan hi havia 45 ingressats i aquella setmana no es va registrar cap defunció per l'epidèmia.

Des de llavors s´han superat els cent cinquanta ingressats simultàniament i s'han arribat a produir catorze decessos en una sola setmana.

Les xifres mostren una desescalada de l'afectació hospitalària que coincideix amb el final de la tercera onada.

Ara caldrà veure si es manté la tendència i s'obre un període de mínima afectació de l'epidèmia, com va passar els mesos d'estiu, o comença una nova escalada i s'obre una quarta onada de l'epidèmia.

Dels 51 ingressats que hi havia ahir a Manresa per covid-19, 45 eren a Althaia -que la setmana anterior en tenia 53- i sis a Sant Andreu, que en tenia 13.

Pel que fa a les dues defuncions es van produir a Althaia mentre que Sant Andreu no va registrar cap víctima.

Amb aquestes són 392 les morts que hi ha hagut als centres assistencials de la ciutat a causa de l'epidèmia de coronavirus.

Es tracta d'una xifra esfereïdora, però també mostra que si s'hagués mantingut la mitjana de més d'una mort diària encara seria més elevada i s'hauria superat la barrera de les quatre-centes vides humanes perdudes. Fa dues setmanes que l'afectació mortal de l'epidèmia ha baixat als centres assistencials de Manresa. Del 16 al 23 de febrer hi va haver quatre víctimes mortals i la darrera setmana dues.

Pel que fa a les altes, fins ara s'han donat 2.127, de les quals 1.977 a Althaia i 150 a Sant Andreu. Aquesta darrera institució va comunicar ahir que Les dades acumulades a les unitats d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu des del 15 d'octubre eren de 211 ingressos, 103 altes (7 a residència, 94 a casa, 1 a aguts i 1 alta hospitalària), 82 persones que havien de donar positiu en els tests de la presència del virus i 60 defuncions. L'Hospital de Sant Andreu tracta, majoritàriament, malalts crònics complexos.