Presumpte atemptat terrorista a Suècia amb arma blanca que ha deixat almenys vuit ferits

Zona on han tingut lloc els fets a Suècia | Arxiu particular

Almenys vuit persones han resultat ferides després de ser apunyalades per un home al municipi de Vetlanda, ubicat al sud de Suècia. Les autoritats investiguen els fets com un «atac terrorista».

Segons la informació recollida per la premsa local, un home d'uns 20 anys ha atacat amb un ganivet diverses persones al barri de Bangardsgatan cap a les tres de la tarda d'aquest dimecres. La portaveu de la policia a la regió est de Vetlanda, Angelica Israelsson, ha traslladat que diverses persones estan «greument ferides» i d'altres «lleument».

La policia ha disparat contra el presumpte autor de l'atac, que portava un ganivet a la mà i que ha sigut traslladat a un centre sanitari.

«Són esdeveniments terribles i tota la meva solidaritat cap a les víctimes i la seva familia. De moment, no sabem exactament el que ha passat i quin era el motiu», ha declarat en un comunicat el ministre d'Interior, Mikael Damberg.

Les autoritats, que han desplegat vigilància a l'hospital on ha sigut evacuat el presumpte atacant, han classificat inicialment els fets com un «intent d'assassinat», però actualment investiguen un «presumpte delicte terrorista». Tot i això, Israelsson ha assenyalat que «el motiu encara no està clar» perquè l'home «encara no ha sigut interrogat», ha informat el diari 'Aftonbladet'.

Els serveis d'intel·ligència suecs consideren l'amenaça terrorista com elevada. El país ha rebut dos atemptats en els últims anys: el 2017, un sol·licitant d'asil uzbek que va veure rebutjada la seva demanda va matar cinc persones envestint-les amb un camió robat a Estocolm. Va ser condemnat a cadena perpètua el juny del 2018. El desembre del 2010 un home va intentar un atac suïcida amb bomba també a la capital, però només va causar ferits lleus.