ERC, JxCat, PDeCAT i CUP demanen les compareixençes de Felip VI i de Sánchez al Congrés

ERC, JxCat, PDeCAT, CUP, BNG, Bildu, Compromís i Més País han anunciat que registraran el matí d'aquest dijous les peticions de compareixença del cap de l'Estat, el rei Felip VI, i del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, perquè donin explicacions a la cambra "davant la gravetat dels esdeveniments de les últimes hores, dies, mesos i anys en relació a la Casa Reial". Els grups volen que Felip VI reti comptes per "la marxa del rei emèrit del país i de les últimes informacions conegudes en relació a membres de la Família Reial". Pel que fa a Sánchez, perquè expliqui "el paper del govern en els mateixos escàndols".

La iniciativa previsiblement no prosperarà. No només per l'oposició frontal del PSOE, que ha sumat reiteradament els seus vots amb PP i Vox a la Mesa per rebutjar aquest tipus de petiions, sinó pel fet que els lletrats del Congrés han tancat la porta reiteradament a qualsevol iniciativa que suposi el control de la monarquia, adduint que el Congrés té potestat per controlar el govern espanyol, però no la Casa Reial.