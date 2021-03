El Govern destrueix gairebé 1.400 armes confiscades a ETA i els GRAPO

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha presidit l'acte simbòlic de la destrucció de l'arsenal d'ETA i del Grapo, al que també han assistit els màxims comandaments policials, entre els quals el Major Trapero. L'acte ha consistit en el fet que una piconadora passés per sobre les armes, dipositades a terra. Sánchez, acompanyat del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i de la ministra de Defensa, Margarita Robles –entre altres membres del seu govern- ha reivindicat la memòria de les víctimes i ha assegurat que aquest és un acte de "gran simbolisme" perquè "qui lliura les armes accepta la derrota". "Aquí s'aixeca acta de la derrota d'ETA davant la democràcia espanyola" i "la derrota de la violència davant la raó", ha dit.

Segons el president espanyol, la destrucció d'armes decomissades a ETA "reforça la idea de derrota a ETA", per "la fermesa d'una societat que volia viure en pau i llibertats", perquè "els terroristes volien doblegar una societat per la por, però no van comptar amb la consciència de llibertat dels ciutadans".

A més, segons Sánchez, l'acte d'aquest dijous "contribueix a reparar la memòria de les víctimes". "Recordar és molt més que un acte de respecte, és un exercici de dignitat, humanitat i justícia" i és "un deure moral pels valors democràtics".

Ha afirmat que "molts joves" de dins i fora del País Basc "coneixen de manera superficial" la història d'ETA, i cal "no oblidar" ni "consentir que es difuminin els noms dels qui van perdre la seva vida o van haver de deixar les seves cases". "La memòria no pertany als terroristes, ni als fanàtics, sinó a tots nosaltres, al conjunt de la societat espanyola i basca", ha dit.

En aquest marc, ha promès que el seu govern mantindrà com a "prioritat" la "lluita contra el terrorisme de qualsevol mena" i ha recordat que encara hi ha "una tasca amplia d'esclariment" de molts dels seus atemptats.

"Vull proclamar ben alt que defensarem la memòria dels qui van ser assassinats, ferits, amenaçats o segrestats" pel terrorisme, i que "ho farem mitjançant el reforçament a l'Estat social i de dret". Ha tancat el discurs donant les gràcies a les víctimes d'ETA pel seu "sacrifici, coratge i exemple".

Durant l'acte s'han destruït 1.377 armes completes i 19 peces que es trobaven sota custòdia de la Intervenció d'Armes de la Comandància de Madrid de la Guàrdia Civil. Són armes decomissades en operacions policials entre 1977 i 2005.

Inclouen també les lliurades per les autoritats franceses el febrer del 2018 que formaven part d'una cinquantena de processos judicials instruïts a aquest país entre 1999 i 2002.