L'epidèmia deixa als hospitals de Manresa en un any 400 morts

Fa un any la vida va canviar perquè la mort, en forma de pandèmia, va obrir un període d'aflicció que encara no s'ha acabat. En aquest període han perdut la vida als centres assistencials de Manresa a causa de la covid-19 prop de quatre-centes persones -252 de les quals de la pròpia ciutat-, 2.500 han estat hospitalitzades i ahir s'arribava a la xifra rodona de 5.700 positius confirmats durant dotze mesos amb més morts que dies.

El primer positiu de coronavirus a Manresa va sortir a la llum pública el 4 de març (vegeu pàg. 4) i la primera víctima mortal en un centre hospitalari de la ciutat confirmada per covid, el 15 de març. En una setmana ja s'hi havien sumat 5 morts més. A Berga es produïen, també, les primeres víctimes, i a Martorell. Les morts a Althaia havien tingut lloc de manera esglaonada i es van confirmar de cop, quan es van tenir els resultats de les proves per saber si havien estat causades pel coronavirus. El dia 21 de març hi havia sis morts i 51 persones ingressades. Començava un malson del qual encara no ens n'hem pogut sortir.

Les onades s'han anat succeint una darrera l'altra i hores d'ara, encara a la tercera, s'analitzen diàriament les dades per veure venir la quarta.

La primera onada va ser aclaparadora. Més de la meitat de víctimes que hi ha hagut a Althaia i Sant Andreu es van produir en un mes i mig. Durant la darrera quinzena de març i al llarg del mes d'abril hi va haver dues-centes morts.

Al maig van ser 35. La mortalitat va ser mínima durant el juny, el juliol i l'agost. Al setembre hi va haver quatre víctimes. I a l'octubre es va iniciar una segona onada que va durar fins al 15 de desembre, que és quan va començar la tercera en la qual ens trobem immersos hores d'ara.

A l'octubre es van produir 8 morts; al novembre, 28; al desembre 46, al gener 37 i al febrer 31, si es pren com a referència els recomptes setmanals.

Les xifres i els gràfics que acompanyen aquest balanç descriuen d'una forma precisa les tres onades. La primera enorme i ràpida i les altres menys pronunciades però implacables amb l'augment del contacte social.

Un de cada cinc pacients hospitalitzats per covid-19 va morir i un de cada tres va tenir dificultats respiratòries. I d'ingressos n'hi ha hagut molts així que també hi ha hagut moltes víctimes. Concretament, hi ha hagut fins ara 2.500 hospitalitzacions a Manresa i 392 defuncions.

Hores d'ara hi ha mig centenar d'ingressats, dels quals 45 a Althaia i 6 a Sant Andreu. La darrera setmana hi va haver dues defuncions. Dues vides més segades per l'epidèmia, però es tracta de les xifres comptabilitzades d'afectació hospitalària a Manresa més baixes des del dia 20 d'octubre.