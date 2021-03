La restauració podrà obrir fins a les 17 hores en horari ininterromput a partir de dilluns, segons ha avançat TV3 i ha pogut confirmar l'ACN. Així ho ha decidit el Procicat i s'anunciarà en roda de premsa de Salut i Interior aquest mateix migdia.

Fins ara, els bars i els restaurants podien obrir en dues franges, la d'esmorzar, de 7.30 a 10.30, i la de dinar, de 13 a 16.30. Ara s'ha decidit eliminar el descans que hi ha pel mig i ampliar mitja hora més, fins a les 17. El Govern ja va anunciar que aniria donant més aire poc a poc als diferents sectors. Aquest dilluns ja van obrir centres comercials i grans establiments entre setmana.



Sàmper confia que "l'aire" que es doni amb les noves restriccions ajudarà a reduir la "tensió social"



El conseller d'Interior en funcions, Miquel Sàmper, ha confiat que "l'aire" que es doni a alguns sectors amb l'actualització de restriccions "col·laborarà a distensionar la tensió social". En una entrevista a TV3 poques hores abans que el Govern anunciï les noves mesures de cara a dilluns, Sàmper ha avançat que de moment no s'ha tancat cap mesura de cara a Setmana Santa però ha demanat "cautela". D'altra banda, en ser preguntat per si repetiria al capdavant de la conselleria quan es formi al nou Govern, Sàmper ha admès que si li ho demanen li agradaria "poder acabar els projectes" començats. Tot i així ha recordat que no forma part de les negociacions i ha dit que està "a disposar".