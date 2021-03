Serret i Puig presenten les credencials al Parlament com a electes d'ERC i JxCat

Meritxell Serret (ERC) i Lluís Puig (JxCat) ja han entregat les credencials al Parlament com a electes, tal com ha avançat Catalunya Ràdio i han confirmat a l'ACN fonts dels dos grups. Puig, "exiliat" a Bèlgica, encara té pendent alguna documentació però ja ha iniciat els tràmits, així com la majoria d'electes de la formació. Qui no ho ha fet, i tampoc s'espera que ho faci, és el seu cap de llista i president, Carles Puigdemont, també a l'"exili", que prioritza la condició d'eurodiputat -incompatible amb l'escó al Parlament. D'aquesta manera, Puigdemont renunciarà a l'escó de la cambra catalana per mantenir la cadira a l'Eurocambra i, en el seu lloc, Josep Costa entraria al Parlament.