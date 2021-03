Totes les restriccions que canviaran a partir de dilluns a Catalunya

El Procicat ha aprovat la recuperació gradual de les classes presencials a la universitat amb un 30% d'aforament, la recuperació del lleure i les extraescolars per als àmbits de Secundària, FP i Batxillerat, així com de les competicions d'esport federat per a majors de 16 anys. A més, es permeten més de dues bombolles en les reunions de sis i també es reprenen les activitats als centres cívics per a majors de 60 anys, amb un màxim de sis persones i a l'aire lliure. També ha decidit obrir els vestidors als gimnasos, i museus i biblioteques podran celebrar actes culturals. Aquest matí ja s'ha conegut que la restauració podrà obrir ininterrompudament fins a les 17 hores. Són mesures que entraran en vigor dilluns i duraran de moment set dies.

Vergés ha defensat que no es pot fer una desescalada "de forma generalitzada" i que cal ser prudents perquè la baixada és lenta i s'ha d'estar "alerta" al context europeu i mundial. Per això, el Procicat ha decidit "mantenir el gruix de les mesures" i fer "ajustaments" o "tímides obertures" que s'aplicaran a partir de dilluns.

Obertura continua de bars i restaurants fines les 17 h

Sobre algunes de les mesures, la consellera ha explicat que tot i que s'establirà una franja única de 7.30 a 17.00 hores per a la restauració de dilluns a diumenge, els bars i restaurants que es trobin en centres comercials continuaran tancats.

Fins ara, els bars i els restaurants podien obrir en dues franges, la d'esmorzar, de 7.30 a 10.30, i la de dinar, de 13 a 16.30. Ara s'ha decidit eliminar el descans que hi ha pel mig i ampliar mitja hora més, fins a les cinc de la tarda.

Retorn a les aules

En el cas de les universitats, s'estableix que hi pot haver una presencialitat del 30% a les classes teòriques per al conjunt dels centres universitaris i es deixa en mans de l'autonomia universitària com aplicar aquest percentatge.

I retorn a la competició

Pel que fa als vestidors, la consellera ha afirmat que tot i que es reobren, s'ha de fer un ús "racional" i complint en tot moment les mesures de seguretat. En l'àmbit esportiu ha afegit que no es reprenen totes les competicions esportives perquè això comportaria un alt volum de gent i de mobilitat i per això s'ha optat per continuar fent petites passes amb la represa de les de les persones de més de 16 anys.

Salut demana prudència

Vergés també ha demanat prudència en les activitats en centres cívics per a majors de 60 anys. Ha insistit que es recuperen aquelles relacionades amb la salut o els tallers de memòria per evitar que continuïn perdent nivell de salut però ha afirmat que s'ha de ser molt prudent perquè es tracta d'un col·lectiu sovint de risc i que encara no està vacunat.

En la línia de demanar prudència i no fer especulacions, no ha entrat a valor quan es podria reobrir el comerç no essencial els dissabtes. Ha defensat que avançar de setmana en setmana és una "decisió encertada" i que la voluntat "sempre" és la de poder continuar avançant.

La consellera ha demanat a la ciutadania fer "un últim esforç", ja que ha reconegut que la "recta final" de la pandèmia és la que està costant més. Per la seva banda, el subdirector general de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha dit que aquesta "bombolla d'aire" que suposa la relaxació de mesures no ha d'anar en detriment de les eines de prevenció com la mascareta, la ventilació o la distància. "Precisament és ara quan és més important ser més estrictes i metòdics", ha dit Delgado, que ha demanat "no estirar més el braç que la màniga".

Continua la baixada però a un ritme lent

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha explicat que la tendència continua sent a la baixa, tot i que ha afirmat que aquest descens continua sent "tímid". Ho ha relacionat amb el fet que la variant britànica és ja majoritària a Catalunya i això podria estar aturant l'efecte positiu de les restriccions vigents. Tot i això, ha valorat com a bona notícia que es mantingui la reducció de casos i també en els darrers dies d'hospitaltizats.

D'altra banda, ha afirmat que dilluns i dimarts van ser dies més fluixos de vacunació per l'arribada i repartiment dels vaccins però que s'ha accelerat des d'aquest dimecres. Argimon ha afirmat que si a l'abril arriba "molta més vacuna" i amb una programació més estable es podran obrir espais més grans a les grans ciutats per poder vacunar "de forma més massiva".

108 actes per saltar-se el confinament i 116 pel toc de queda

Pel que fa a les actes per incompliment de les mesures, el conseller d'Interior en funcions, Miquel Sàmper, ha detallat que el dimecres es van aixecar 108 actes per saltar-se el confinament perimetral, mentre que al sector de la restauració se n'ha aixecat 7. En relació al toc de queda, des de les 22.00 hores de dimarts i fins a les 6.00 d'aquest dijous s'han aixecat 116 actes per saltar-se el confinament nocturn i 7 per mobilitat nocturna.

Els Mossos també han detectat una tendència a l'alça en la mobilitat la darrera setmana del mes de febrer en comparació a l'anterior. En concret, Sàmper ha dit que entre setmana s'ha detectat un increment d'entre l'1 i el 3% mentre que el cap de setmana l'augment és d'entre el 8 i el 10%.

Vergés defensa l'acció del Departament davant la convocatòria de vaga

En ser pregunta sobre la convocatòria de vaga per al 10 de març, la consellera ha respectat el dret a la vaga i la reivindicació però ha defensat que des que va entrar al Departament s'han dedica "a enfortir el sistema de salut". En aquest sentit, ha assegurat que s'han millorat les condicions laborals, s'ha ampliat el personal i s'han recuperat inversions.