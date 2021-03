Villarejo, després de declarar a l'Audiència Nacional en llibertat: «Desemmascararé a tothom»

L'excomissari de la Policia Nacional José Manuel Villarejo ha afirmat després de declarar a l'Audiència Nacional un dia després de quedar en llibertat provisional que pretén "desemmascarar a tots". "No aniré contra ningú, només que a defensar-me, desemmascararé a tots", ha dit en una atenció als mitjans aquest dijous. Villarejo ha assegurat que han d'estar "preocupats" tots aquells que "no creuen en la justícia i creuen que es pot utilitzar per a la venjança, per manipular el país i per enganyar els mitjans de comunicació". El comissari jubilat ha explicat que s'ha ofert al jutge instructor del cas 'Tàndem', Manuel García Castellón, per "parlar absolutament de tot".

Villarejo ha celebrat que ara que ha quedat en llibertat després de més de tres anys en presó preventiva podrà "defensar-se". "El que vull és defensar-me i col·laborar amb la justícia", ha dit. Villarejo ha agraït a la fiscalia la petició de llibertat i a García Castellón que hi hagi accedit.

L'excomissari ha arribat a l'Audiència Nacional minuts abans de les 10 hores amb boina, pedaç a l'ull, mascareta amb la bandera espanyola i una llibreta a la mà. Cap a les 12.30 h ha sortit de la seu de l'Audiència Nacional. Hi estava citat per declarar per dues peces separades del cas 'Tàndem' relacionades amb espionatge.

Villarejo ha denunciat persecució i que se l'ha volgut presentar com "el culpable de tots els mals" així com la situació viscuda a la presó. Segons ha dit, va estar quinze dies sense aigua calenta i l'han fet despullar uns "mil cops" per mirar si hi tenia amagat un telèfon.

L'excomissari ha carregat contra l'exdirector del CNI Félix Sanz Roldán a qui ha acusat de voler-lo "encapsular" perquè estava molestant. Villarejo ha denunciat el "xou que han muntat a costa meva" i ha dit que "col·laborarà" amb la justícia si el deixen i podria declarar de "100 peces" i no només de la trentena que hi ha obertes.