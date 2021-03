Aragonès convoca la sessió constitutiva del nou Parlament per al divendres 12 de març, el dia que expira el termini

El vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès, ha signat aquest divendres el decret de convocatòria de la sessió constitutiva del Parlament de Catalunya pel proper 12 de març a les 10h. Abans de signar el decret, el republicà ho ha comunicat als caps de llista del PSC, Salvador Illa; de Junts, Laura Borràs; de la CUP, Dolors Sabater; d'En Comú Podem, Jéssica Albiach; de Cs, Carlos Carrizosa, i del PPC, Alejandro Fernández. Aragonès també ha comunicat la data de la constitució de la cambra catalana a l'actual president del Parlament, Roger Torrent, i als membres del Govern. No ho ha fet als representants de Vox. Aragonès ha convocat el ple en la darrera data possible, quan expira el termini legal per celebrar-lo.

El decret de convocatòria del ple de constitució del Parlament es publicarà al proper Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ordinari. Aragonès ha fixat l'última data legal possible per celebrar la sessió que renovarà la cambra després de les eleccions del 14-F.

L'anunci de la signatura del decret arriba just quan la pressió del calendari força els partits independentistes a intensificar les converses per arribar a un acord pel repartiment de cadires a la Mesa del Parlament i per constituir el Govern.

A una setmana del ple de constitució, JxCat i CUP volen que ERC contempli la via unilateral aquesta legislatura -amb un referèndum i la posterior implementació de la república. Per altra banda, republicans i anticapitalistes demanen al partit de Laura Borràs un punt de vista més progressista de cara al pla de xoc social i econòmic per superar la crisi provocada per la pandèmia. Els comuns insisteixen en un Govern d'esquerres sense Junts.