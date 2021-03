El Bages, el Moianès i el Solsonès encadenen 22 dies sense defuncions a les residències

La campanya de vacunació contra la covid-19 ha canviat radicalment la situació de les residències de la Catalunya Central en qüestió de setmanes. La mortalitat entre els habitants d'aquests equipaments s'ha reduït dràsticament i, per exemple, ja fa 22 dies que no s'ha produït cap defunció en un geriàtric del Bages, el Solsonès i el Moianès.

Segons el Departament de Salut, el darrer èxitus en població resident en aquestes dues comarques va tenir lloc l'11 de febrer. I de fet, tampoc s'estan registrant nous contagis, només 2 en els darrers 20 dies. Comparat amb dies enrere, entre el 12 i el 30 de gener, hi va haver entre una i tres morts per dia.

Al Berguedà, la darrera detecció d'un cas de coronavirus en una residència va tenir lloc el 30 de gener i la darrera defunció va ser uns dies abans, el 14 de gener. A l'Anoia, l'últim positiu es va detectar el 23 de febrer i l'últim mort, l'endemà, el dia 24. A la Cerdanya hi ha hagut dos positius i cap defunció almenys des del 16 de febrer i a l'Alt Urgell, no hi ha casos ni morts en residències des de fa tres setmanes.

En total, al Bages s'han detectat des de l'inici de la pandèmia, 1.159 positius en geriàtrics i 376 defuncions; al Berguedà, 441 casos i 116 morts; a l'Anoia 627 casos i 227 morts; a l'Alt Urgell, 87 casos i 11 morts; a la Cerdanya, 96 casos i 13 morts; al Moianès, 130 casos i 28 morts; i al Solsonès, 45 casos i 21 morts.

Quant als residents que ja han estat vacunats, són 1.713 amb la primera dosi i 1.578 amb la segona al Bages; 619 i 585, respectivament, al Berguedà; 859 i 768 a l'Anoia; 188 i 177 a l'Alt Urgell; 116 i 96 a la Cerdanya; 334 i 324 al Moianès; i 102 i 83 al Solsonès.