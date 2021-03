Forcadell publica un llibre on explica al seu net per què l'han tancat a presó

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell publica nou llibre. El proper 8 d'abril sortirà a la venda 'Les paraules seran sempre lliures', de la mà de l'editorial Montera, un llibre on Forcadell ha volgut dirigir-se als nens de Catalunya, i especialment al seu net, per intentar explicar què ha passat per a que hagi acabat tancada a la presó. L'expresidenta, que encara té vigent el tercer grau tot i que Fiscalia l'ha recorregut, segueix anant a dormir al centre penitenciari de Wad-Ras, i fa ja quasi tres anys que està tancada a presó; i publica ara aquest volum per intentar explicar als més petits de la seva família que "l'amor supera les proves més difícils" i que ella n'és l'exemple.

El llibre neix a partir de l'experiència viscuda amb el Jan, el net de Forcadell. "No entén per què la iaia Carme és a la presó; que ha fet res mal fet?", expliquen a la nota de l'editorial que ha avançat la publicació. I és que la també expresidenta de l'ANC vol que 'Les paraules seran sempre lliures' serveixi per poder explicar "com ha acabat condemnada a presó". "Un llibre ple d'amor, que vol deixar com a llegat tot el procés personal i polític de l'expresidenta del Parlament de Catalunya. Un cant a la llibertat, ple de tendresa i d'esperança cap al futur", comenten des de l'editorial.