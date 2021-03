Aquest és el mini dron que incorporaran els Mossos

El Grup Especial d'Intervenció (GEI) dels Mossos d'Esquadra, grup especialitzat que treballa a requeriment d'altres serveis del cos, incorporarà en pocs mesos un nou dron per poder fer tasques de vigilància i protecció, un 'black hornet', que té la grandària i l'aspecte d'una libèl·lula.

El 'black hornet' pretén poder fer la funció de vigilància però en un format més petit, per passar desapercebuts. Són vehicles no tripulats i desenvolupats per l'empresa Prox Dynamics AS de Noruega. Ja els fan servir les forces armades dels Estats Units, França, el Regne Unit, Alemanya, Marroc, Austràlia, Noruega, els Països baixos, Espanya i l'Índia.

Solen mesurar uns 10 cm de llarg per 2,5 cm d'ample i tenen un pes de poc mes de 16 grams, incloses les bateries i la càmera.