Centenars de persones es manifesten a Barcelona per demanar la llibertat de Hasél i els detinguts en les protestes

Centenars de persones s'han concentrat a Barcelona per demanar l'alliberament del raper Pablo Hasél i els detinguts en les protestes. Els manifestants també han aprofitat per reivindicar la dissolució dels antiavalots, la regulació dels lloguers i la derogació de la reforma laboral. La protesta ha començat a les sis de la tarda a la plaça Tetuan i s'ha mogut per diferents carrers del centre de la ciutat. A l'altura del carrer Roger de Flor, els participants s'han trobat amb un cordó dels Mossos. Allà un grup reduït de joves infiltrats els ha llançat ampolles, pintura i pedres. La protesta ha acabat sense més incidents i, de fet, els mateixos manifestants han intentat marcar distàncies amb aquests grups, evitant enfrontaments amb la policia.

La protesta ha transcorregut en el marc d'un ambient totalment pacífic, i només s'han viscut moments puntuals de tensió. Aquests han estat protagonitzats per petits grups de joves oportunistes, que han intentat desmarcar-se d'aquesta dinàmica i han estat expulsats finalment per la resta de participants. Quan la marxa passava pel barri de Gràcia aquests enfrontaments s'han fet encara més visibles quan aquests grups han llançat una ampolla als mateixos manifestants que els increpaven. El gruix dels assistents tampoc els han permès bolcar contenidors, apartant els esvalotadors a crits de "Fora, fora".

La manifestació ha passat per diversos carrers de la ciutat, sense una ruta definida. Així, ha començat a la plaça de Tetuan, però també ha recorregut part del carrer Roger de Flor, el passeig de Sant Joan, la Gran Via de les Corts Catalanes – on han provocat talls de trànsit – o el carrer Consell de Cent. A un quart de 9 del vespre, la protesta s'ha desconvocat i part dels assistents han marxat. La resta de persones han continuat seguint la marxa pel barri de Gràcia, amb els antiavalots dels Mossos d'Esquadra vigilant la manifestació a pocs metres.

Sota el lema 'Fins que caiguin. Res a perdre, tot per guanyar' diverses entitats han convocat aquesta nova protesta, que també s'ha portat a terme en altres ciutats com Girona, Sabadell o Tarragona. Es tracta del tercer cap de setmana de mobilitzacions amb les mateixes demandes, entre les quals destaca l'alliberament de Hasel. La setmana passada la convocatòria barcelonina va acabar amb diversos detinguts i aldarulls que van derivar en destrosses i saquejos.