El PDeCAT anuncia la celebració d'un congrés abans del juny

El Consell Nacional del PDeCAT va ratificar ahir per àmplia majoria la proposta de celebrar un congrés del partit abans de l'1 de juny amb l'objectiu de «modificar els estatuts i elegir els òrgans col·legiats i els càrrecs del partit». Així ho va explicar el portaveu del partit, Marc Solsona, en una roda de premsa posterior, on va assegurar que en les properes setmanes s'obre un període de reflexió per veure si cal «articular noves mirades i lideratges de cara el futur». De fet, el mateix president del partit, David Bonvehí, estaria estudiant la possibilitat de renunciar a la reelecció. D'altra banda, Solsona va deixar clar que el partit ha passat de «la decepció i l'autocrítica del 14-F a l'autoafirmació».

Amb un 96,4% de vots favorables, el Consell Nacional del PDeCAT va ratificar la decisió de celebrar un congrés nacional extraordinari abans del mes de juny. En aquest sentit, Solsona va avançar que a partir d'aquest mateix dilluns començaran a treballar per buscar una data i «engegar un procés intern per avaluar com reimpulsem el partit de cara al futur». El portaveu es va referir a les paraules que ha pronunciat la líder del PDeCAT, Àngels Chacón, durant el Consell Nacional en què, segons ell, va afirmar que «avui res acaba, al contrari, tot comença».