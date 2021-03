El PP català destitueix un càrrec per maltractaments

El Partit Popular de Catalunya va informar en un comunicat que, en relació amb la denúncia presentada contra Albert Fernández Saltiveri, se li va obrir un expedient informatiu per part del Comitè de Drets i Garanties del partit i se'l va destituir de totes les seves responsabilitats orgàniques.

L'actual sotssecretari de comunicació del PPC va ser denunciat per presumptes maltractaments a la presidenta de Noves Generacions, Irene Pardo, que també és la seva exparella, segons va avançar el diari Ara. Fonts del partit van indicar que la denúncia ja està en mans de la justícia i que s'estan seguint els procediments que marquen els estatuts del PPC, amb l'obertura d'un expedient informatiu al Comitè de Drets i Garanties, que el resoldrà «en breu». Segons el rotatiu, l'escrit de denúncia de Pardo s'acompanya d'un informe mèdic que reporta lesions, com una fissura al nas i contusions a tot el cos, i l'acusa de maltractament psicològic continuat. El diari Ara afegeix que Pardo estaria considerant deixar el PP i la presidència de Noves Generacions a causa de la «incomoditat» que li ha generat ser-ne membre durant els últims mesos perquè la formació tenia coneixement dels fets i no va apartar Saltiveri de les seves funcions a la direcció. Poc abans del començament de la campanya electoral, el PPC va apartar també de tots els seus càrrecs el llavors secretari general, Daniel Serrano, per una presumpta agressió sexual a una companya de partit.