La covid eleva al 54% les aturades sense feina des de fa més d'un any

L'aturada econòmica derivada per la pandèmia, que ha afectat també l'ocupació, ha agreujat encara més la situació de les dones en el mercat laboral, i especialment les que no tenen feina. I és que, actualment, més de la meitat de les dones que estan a l'atur fa com a mínim 12 mesos que es troben en aquesta situació. De les 15.112 dones que no tenen feina a les comarques que cobreix Regió7, 8.168 fa més d'un any que no treballa, segons es desprèn de les de les últimes dades disponibles de l'Observatori del Treball i el Mercat Productiu de la Generalitat i que corresponen al mes de febrer passat. Aquesta xifra suposa el 54% de les 15.112 que el febrer estaven inscrites a les oficines de treball de la Generalitat.

Si la dada actual es compara amb la del febrer de l'any passat, l'atur de llarga durada -més de 12 mesos ininterromputs- entre les dones ha crescut el 50,8%, quan n'hi havia 5.416. Aquest creixement és inferior al del col·lectiu masculí, que ha estat del 74,3%, però s'ha de tenir en compte que la xifra d'homes que fa més d'un any que no treballa és inferior i se situa en 5.365, i fa un any eren 3.076.

De fet, aquesta setmana CCOO ha presentat l'informe que anualment elabora abans del 8-M, i hi constata que les dones han sortit més malparades de la crisi tot i ser predominants en sectors essencials, que no han notat les restriccions d'activitat imposades per la pandèmia de covid-19. Pel que fa a Catalunya, l'informe també conclou que l'evolució de les taxes d'activitat, ocupació i atur femenines són pitjors que les masculines.

Anàlisi per comarques

En l'anàlisi per comarques, l'Anoia, la Cerdanya i el Moianès són les tres amb els percentatges més elevats de treballadores en situació d'atur de llarga durada en comparació amb els homes. A les tres comarques, dels aturats de llarga durada el 63,4 % són dones. En xifres absolutes, però, les dades són molt diferents a cada comarca. Així, a l'Anoia, hi ha 3.074 dones que fa un any o més que no tenen feina -fa un any eren 1.946- i actualment suposen el 63,44% de les persones inscrites a les oficines d'ocupació. Aquest 63,44% és un percentatge més elevat que si es té en compte el global dels aturats de la comarca, on 6.650 dones suposen el 58,2% de totes les persones sense feina.

A la Cerdanya, les dones que fa més d'un any que no tenen feina són 135, enfront de 78 homes. En aquest cas, però, el col·lectiu d'aturades de llarga durada percentualment és molt inferior que la mitjana de les comarques centrals, ja que suposen el 28,95 % de les dones sense feina, enfront del 50,8% de la mitjana. En l'àmbit global, les dones són el 55,73% de les 838 persones sense feina de la comarca.

Al Moianès, hi ha 196 dones que superen la barrera dels 12 mesos d'inscripció a l'oficina de treball. Tot i això, a diferència del que passa al conjunt de la Catalunya Central, no arriben, encara, a superar el llindar del 50% de les dones desocupades, que en total són 400 en el marc d'una situació que també s'ha agreujat ja que fa un any les dones sense feina eren 309.

Al Berguedà hi ha 756 dones que fa més d'un any que no tenen feina i són el 62,7% de les dones desocupades, que sumen un total de 1.265. Com a la resta de comarques, la situació ha empitjorat en el darrer any ja que el febrer del 2020, l'últim mes abans que es decretés l'estat d'alarma i el confinament domiciliari, l'atur femení de llarga durada afectava 519 de les 1.066 dones que no tenien feina.

Les comarques del Bages i el Solsonès també tenen una situació que en termes relatius és molt similar, encara que en xifres absolutes són molt diferents pel nivell demogràfic de cada comarca. Així, en ambdós casos, les dones suposen poc més del 57% dels aturats de llarga durada, encara que al Bages això es tradueix en una xifra absoluta de 3.564 dones i al Solsonès és de 165. En el cas bagenc, aquestes 3.564 suposen més de la meitat del total de desocupades inscrites a l'oficina d'ocupació, que són 6.650. En canvi, al Solsonès, on hi ha 384 dones sense feina, les que fa més d'un any que no en tenen queden per sota d'aquest llindar del 50%.

Tornant a l'estudi de CCOO, en l'àmbit català la desocupació s'ha acarnissat més amb les dones que només tenien educació general (34.720 dones), encara que, en termes relatius, hagin patit més les tècniques professionals superiors, amb un increment de la desocupació del 28,8%.

Pel que fa a tipus de contractes, el sindicat també assenyala que, un cop passat un any de pandèmia, els contractes parcials continuen afectant gairebé tres dones per cada home, amb unes taxes del 21,55% i del 7,63%, respectivament. Una situació semblant trobem en la temporalitat, que assumeixen el 21,75% de dones treballadores, quatre punts més que els homes.