Meritxell Serret deixa el càrrec de delegada del Govern davant la Unió Europea

Meritxell Serret deixarà el càrrec de delegada del Govern davant la Unió Europea "els propers dies" després de ser escollida diputada al Parlament en les eleccions del 14-F. En un correu al qual ha tingut accés l'ACN, la republicana avança que fins que es nomeni oficialment un successor, l'actual director general d'Afers Globals, Miquel Royo, assumirà el seu rol i Ignasi Subirà continuarà com a subdelegat. Serret agraeix l'experiència al capdavant de la delegació i "l'oportunitat de treballar quasi tres anys" a l'entorn de les institucions europees, intentant forjar relacions de confiança entre Catalunya i Europa. "Han estat gratificants i un procés d'aprenentatge constant", diu l'encara delegada del Govern.

L'encara delegada s'acomiada destacant l'oportunitat de treballar per una Unió Europea "més forta i propera als ciutadans" i haver contribuït a enfortir la veu de les regions en el projecte europeu, que considera que ara esdevé més "necessari que mai".

Serret deixa el càrrec perquè, per la seva condició de diputada electe per ERC, el règim d'incompatibilitats no li permet seguir al capdavant de la delegació.