El Mobile preveu entre 45.000 i 50.000 assistents i exigirà un test negatiu amb 72 hores de marge per entrar

El Mobile World Congress d'aquest any podria acollir entre 45.000 i 50.000 persones, aproximadament la meitat del que és habitual, segons les xifres amb què treballa la GSMA. En un contacte informatiu amb mitjans, la Directora de Marketing de la GSMA, Stephanie Lynch-Habib, ha assegurat aquest dilluns que caldrà portar un test negatiu de coronavirus amb 72 hores de validesa per entrar al recinte. A més, la GSMA instal·larà tres punts per fer testos ràpids a les entrades de Fira de Barcelona, així com 13.000 dispensadors de gel hidroalcohòlic. Els organitzadors asseguren que la fira "tira endavant a tota velocitat" en les dates previstes, del 28 de juny a l'1 de juliol, tot i que amb el compromís d'adaptar-se a "qualsevol canvi".

"Les circumstàncies segueixen sent dinàmiques. Vam ser la primera fira en haver de cancel·lar l'any passat, i enguany apliquem el mateix rigor i capacitat d'adaptació. Ser flexibles és part del pla", ha afirmat Lynch-Habib.

De fet, la GSMA ha preparat un pla de seguretat i salut per al congrés, en coordinació amb les autoritats sanitàries, que inclou, entre d'altres mesures, la instal·lació de sales "d'aïllament" per quan s'hagin d'esperar possibles resultats negatius, o la remodelació dels espais de restauració per garantir la distància de seguretat. A més, el Mobile serà "touchless", és a dir, s'evitarà el contacte, i hi haurà el doble d'entrades i sortides que en una edició normal. Tampoc hi haurà acreditacions físiques.

La GSMA preveu que l'edició d'enguany de la fira torni a ser "un esdeveniment veritablement global, amb participants d'arreu del món", malgrat que n'hi hagi menys. De fet, els organitzadors consideren que el Mobile serà "clau" per a la recuperació econòmica, i afirmen que volen "ser part" d'aquest procés de represa de l'activitat a Barcelona.



Testeig massiu



Abans de sortir cap a Barcelona en avió, tots els participants al congrés hauran de tenir un test negatiu. Els que arribin a la fira en cotxe o tren, s'hauran de dirigir als espais habilitats pel propi MWC per comprovar el seu estat de salut.

El test s'haurà de repetir cada 72 hores, i els participants al congrés tindran una aplicació al mòbil, 'My MWC', on rebran una notificació sobre la seva caducitat.

Tots els tests que es facin al recinte comptaran amb personal qualificat en col·laboració amb les autoritats sanitàries catalanes. A més, també hi haurà controls de temperatura a tots els punts d'accés.