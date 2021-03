Els pobles afectats pel tancament dels passos fronterers amb la Catalunya Nord reclamen obertures

Entitats i organitzacions de les comarques afectades pel tancament dels passos fronterers amb la Catalunya del Nord, amb el suport dels ajuntaments dels municipis, han elaborat un manifest on reclamen que es reobrin i anuncien mobilitzacions. El document recorda que l'11 de gener, fa gairebé dos mesos, la prefectura dels Pirineus Orientals va ordenar tancar cinc passos que "facilitaven la comunicació entre les comarques del Rosselló, el Vallespir i l'Alta Cerdanya amb les de l'Alt Empordà i la Cerdanya". La mesura es va adoptar, segons va al·legar el govern francès, en el marc de la lluita antiterrorista i per evitar la immigració il·legal.

Els afectats, però, denuncien que la realitat és que l'actuació ha tingut un fort impacte en les activitats econòmiques i "essencials" entre els pobles. "Anar al lloc de treball o satisfer un servei qualsevol comporta un cost afegit que no té cap mena de justificació", afirmen.

Asseguren que ni la situació sanitària actual ni els motius expressats per la Prefectura "justifiquen" la decisió i recorden que els municipis de les comarques afectades "comparteixen moltes coses més que el veïnatge". "Si la voluntat és subvertir els llaços de catalanitat, afirmem que el que no es va aconseguir amb el Tractat dels Pirineus no ho aconseguiran un grapat de blocs de formigó", remarquen al manifest.

Per tot plegat, reclamen que es reobrin i que es considerin vies necessàries. També han convocat una manifestació aquest diumenge a Maçanet de Cabrenys, amb presència dels alcaldes dels municipis afectats, i avancen que serà la "primera" d'un seguit d'accions que es faran fins que es "normalitzi la circulació".

Els punts afectats pel tancament són el Coll de Banyuls, el Coll de Costoja, el Coll de la Manrella, el Camí d'Aja entre Palau de Cerdanya i Puigcerdà i la carretera de la Vinyola Enveig.