Les diferències al Govern amenacen de retardar els 11.000 milions en ajuts

El Consell de Ministres tenia previst aprovar avui el pla d'11.000 milions d'euros en suports a empreses anunciat per Pedro Sánchez fa dues setmanes, però fonts governamentals van confirmar que l'executiu va estudiar retardar-lo a la seva reunió de la setmana que ve davant el xoc intern que va provocar entre els ministeris d'Economia i Hisenda i altres departaments econòmics. Podem està defensant com a prioritari concentrar la major part dels fons, almenys 8.000 milions, en ajudes directes en forma de transferències corrents a les empreses.

El pla del Govern tindrà tres components: ajudes directes per cobrir part dels costos fixos d'empreses viables en problemes per la pandèmia; fons per convertir part dels crèdits bancaris en aval públic de l'ICO en instruments de capital; i altres suports de capital a empreses mitjanes no vinculats als préstecs ICO a través d'un fons gestionat per l'empresa pública Cofides.

Podem els considera tots necessaris i pertinents, però defensa que el primer és el prioritari i els altres dos han de ser secundaris. El problema fonamental que ara tenen les empreses, argumenta, és de falta d'ingressos per la contenció de la demanda, més que de sobreendeutament, que en realitat és conseqüència de la menor facturació.

En el projecte de reial decret llei analitzat la setmana passada per la Comissió General de Secretaris d'Estat i Sotssecretaris, l'òrgan que prepara els assumptes que es debatran i aprovaran en les reunions del Consell de Ministres, no apareixia una quantitat concreta assignada a les ajudes directes.

Podem va traslladar divendres al Ministeri d'Economia de Nadia Calviño la seva proposta. Ministeris sota l'òrbita del PSOE també aposten per prioritzar les ajudes directes.

Podem també està en contra de la idea de Calviño que aquestes ajudes directes es concedeixin a través de les comunitats autònomes.