Els presos de Lledoners sense tercer grau, els exiliats sense immunitat

El jutjat de vigilància penitenciària ha retirat el tercer grau penitenciari als set presos independentistes de Lledoners, després que ho demanés la fiscalia. Inicialment no va suspendre cautelarment la semillibertat, com demanava el ministeri públic, però ara, analitzant el fons de la qüestió sí que l'ha anul·lat, segons han explicat a l'ACN fonts properes als polítics, que hauran de tornar aquest mateix dimarts a presó i no tornaran a sortir de moment.

El secretari general de Junts, Jordi Sànchez, i l'exconseller Raül Romeva han anunciat que ja han rebut la comunicació que els retiren el tercer grau penitenciari. «Ens treuen el tercer grau. Ens ho acaben de comunicar. De nou ens tanquen a la presó. No ens faran callar ni renunciar a continuar treballant per construir un país independent, plenament lliure, democràtic i pròsper. Continuem sense defallir», ha afirmat Sànchez en un tuit.

Minuts abans, Romeva havia abandonat un debat organitzat per l'Institut Sobiranies al rebre una comunicació no oficial sobre l'anul·lació del règim de semillibertat: «Sabíem que en qualsevol moment podria arribar, sembla que ens ho comunicaran ara. Estic esperant que ens diguin alguna cosa. De moment és una comunicació no oficial, però és possible que sigui imminent».



El Parlament Europeu retira la immunitat a Puigdemont i obre la via a l'euroordre



El Parlament Europeu va retirar ahir la immunitat de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, i va obrir així la porta a reactivar les euroordres contra ells. El vot implica que els tres polítics catalans perden la protecció que els confereix el seu càrrec d'eurodiputats i podrien reiniciar-se els processos en els quals es decidirà sobre el seu lliurament a Espanya.

L'aixecament de la immunitat no suposa, per contra, una decisió sobre el fons de la qüestió judicial ni els fa perdre el seu càrrec d'eurodiputats, per la qual cosa seguiran exercint com a tals i percebent els salaris que els corresponen.

El vot per a l'aixecament de la immunitat de Puigdemont va tirar endavant per 400 vots a favor, 248 en contra i 45 abstencions, mentre que els de Comín i Ponsatí van prosperar per 404 vots a favor, 247 en contra i 42 abstencions cadascun. Encara que el vot és secret, és públic el posicionament a favor de la retirada de la immunitat del grup popular i de la majoria dels socialdemòcrates, liberals i conservadors. S'han oposat a la retirada de la immunitat els Verds i l'Esquerra, així com algunes faccions de la ultradreta europea com a Alternativa per Alemanya o l'Agrupació Nacional de Marine Le Pen.

Des de l'Executiu espanyol, la ministra d'Afers exteriors, Arancha González Laya, va considerar que el vot suposa que el Parlament Europeu recolza la Justícia espanyola i llança el missatge que «els problemes de Catalunya es resolen a Espanya». González Laya va apuntar al fet que el missatge des de l'Eurocambra és que un eurodiputat no pot prevaler-se de la seva condició per protegir-se de comparèixer davant justícies nacionals per possibles violacions de legislacions nacionals, així com la solidesa de l'Estat de dret a Espanya i de respecte al treball de la justícia espanyola.

Per la seva banda, la portaveu del Govern català en funcions, Meritxell Budó, va dir que el resultat de la votació ha estat «una victòria i no un fracàs». Encara que se'ls hagi aixecat la immunitat, la consellera de la Presidència va destacar que en la majoria de votacions d'aquest tipus es revoca la condició per «unanimitat». Budó va culpar el govern espanyol de «pressionar» perquè Puigdemont, Comín i Ponsatí perdessin la immunitat, i va criticar que el PSOE votés al costat de PP i Vox. La consellera va instar la Moncloa a triar entre «diàleg o venjança».