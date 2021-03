Puigdemont, Comín i Ponsatí recorreran a Luxemburg el suplicatori per «restaurar el dany fet a la democràcia europea»

Els eurodiputats de JxCat Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí han anunciat que recorreran als tribunals de la Unió Europea l'aprovació del suplicatori al Parlament Europeu per "restaurar el dany fet a la democràcia europea". L'Eurocambra ha aixecat la immunitat als tres polítics amb 400 vots a favor, 248 en contra i 45 abstencions en el cas de Puigdemont i amb 404 vots a favor, 247 en contra i 42 abstencions en el cas de Comín i Ponsatí.

"Hem perdut la nostra immunitat, però la democràcia europea també ha perdut", ha dit aquest dimarts Puigdemont en una roda de premsa a l'Eurocambra. Amb tot, els tres independentistes asseguren que estan "a disposició de la justícia belga" de cara a la reactivació de les euroordres. Puigdemont ha admès que han rebut suports "des de l'extrema esquerra a l'extrema dreta", però ha remarcat que la majoria de vots els han rebut "bàsicament de l'esquerra europea".

Per la seva banda, l'eurodiputat de JxCat, Toni Comín, ha admès que és "no és un bon dia" per a ells, però ha defensat que poden parlar de "victòria política" perquè un 35% de la cambra ha votat en contra del suplicatori i un 6% s'ha abstingut. Gairebé un 57% del ple ha demanat l'aixecament de la immunitat. "D'una derrota aritmètica en podem obtenir una victòria política", ha dit, remarcant que amb el suplicatori l'independentisme ha "incrementat" el debat sobre l'afer català a Europa i ha ampliat el seu suport. "La causa catalana té ara segurament més suports que abans del suplicatori", ha reblat.

Pendents de Llarena

El president de l'Eurocambra, David Sassoli, haurà de comunicar la decisió de l'Eurocambra "immediatament" a les autoritats espanyoles. Al seu torn, aquestes hauran d'informar a les autoritats belgues i escoceses per reactivar les euroordres contra Puigdemont, Comín i Ponsatí que ja tenen els ulls posats de nou en la batalla judicial.

En paral·lel, les demandes d'extradició hauran d'estar pendents de les preguntes prejudicials que el jutge instructor del Tribunal Suprem té previst enviar a Luxemburg sobre el precedent belga en el cas de Lluís Puig. El magistrat Pablo Llarena ja ha expressat la seva voluntat d'enviar una o diverses preguntes prejudicials al respecte al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, un fet que es podria produir també aquesta setmana, segons apunten fonts de la defensa de JxCat.

L'eurodiputada Clara Ponsatí ha defensat que la sentència belga va ser "molt clara" i que es va basar en "jurisprudència superior". "Sobre aquesta sentència no hi ha res més a dir", ha assegurat. De totes maneres, ha admès que un eventual pronunciament de Luxemburg sobre el cas tindrà "conseqüències" i que estan a l'espera de veure com avança aquest front judicial. "Hem de veure com anirà", ha dit.

Protesta a l'Eurocambra

Una vintena de persones s'ha concentrat aquest migdia a les portes del Parlament Europeu per protestar contra la decisió de l'Eurocambra. Puigdemont, Comín i Ponsatí s'han sumat a la concentració on també hi eren l'exdelegada del Govern Meritxell Serret i l'exconseller Lluís Puig.