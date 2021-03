La taxa de reproducció a Solsona és inferior a 1 per primer cop aquest any

L´extensió del coronavirus al Solsonès ja fa dues setmanes que va de baixa i és que, tot i que l'índex del risc de rebrot continua sent molt alt tant a la comarca (245,91 punts) com a la capital (313,43), per primer cop aquest any la taxa de reproducció de la malaltia se situa per sota l'1 (0,68), la qual cosa significa que l'epidèmia no creix.

El nombre de nous casos detectats segueix disminuint fins al punt que durant la setmana passada el Centre Sanitari del Solsonès en van diagnosticar un total de vuit, només una tercera part dels positius detectats la setmana anterior. En aquest sentit s'han diagnosticat set casos positius a partir de 111 proves PCR i un a partir de 24 TAR.

En relació a la vaccinació de les persones dependents, des del Centre Sanitari del Solsonès s'han administrat 258 vacunes durant les dues primeres setmanes de vacunació a aquest col·lectiu. Pel que fa als grups escolars, en aquests moments no n'hi ha cap de confinat a tota la comarca.

Un altre dels indicadors de l'evolució de la pandèmia es troba a les aigües residuals. Segons el visor Sarsaigua, coordinat per l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, les aigües de l'estació depuradora de Solsona i Olius mostren una circulació mitjana del SARS-CoV-2 amb una tendència estable.

Malgrat aquest conjunt de dades, que continuen evidenciant un risc de rebrot molt elevat, el Centre Sanitari i l'Ajuntament de Solsona demanen a la població que eviti a una relaxació que pugui conduir a un repunt de contagis.

Fa poc més de dues setmanes, el Solsonès era la segona comarca catalana amb el risc de rebrot més alt, que va arribar a superar els 1.000 punts, després que es detectés un brot entre els adolescents de la ciutat. Unes setmanes i algunes mesures després, sembla que la situació s'estabilitza al Solsonès.