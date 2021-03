El 71% dels catalans s'identifiquen amb alguna religió i el 44% en són creients

El 71% dels catalans s'identifiquen amb alguna religió per motius de cultura o de tradició i el 44.1% en són creients segons el tercer Baròmetre sobre la religiositat i sobre la gestió de la seva diversitat de la Direcció General d'Afers Religiosos. Entre els catalans que s'identifiquen amb alguna religió el 53 % ho fan amb el catolicisme, el 7 % amb el protestantisme; el 4,3 % són seguidors de l'islam, l'1,3 % del cristianisme ortodox i l'1 % són testimonis de Jehovà. Un 18 % es declaren ateus i un 8,8 % agnòstics. Segons l'estudi un 68,1 % dels catalans no van mai a cap cerimònia de culte. En canvi, un 9,7 % són prac­ti­cants un cop a la set­mana; un 5,3 % van als cen­tres de culte algun cop al mes, i un 16,6 % hi van algun cop l'any.

Segons el baròmetre, la majoria dels catalans coneixen l'existència de la religió catòlica (97,2 %), islàmica (80,6 %), evangèlica o protestant (76,5 %), testimonis de Jehovà (74,1 %) i budista (68,7 %).

Quan es pregunta als enquestats pel seu nivell de coneixement de les diferents confessions amb implantació a Catalunya, tan sols la religió catòlica supera l'aprovat.

De mit­jana, els enques­tats con­si­de­ren que el seu conei­xe­ment sobre aquesta religió és d'un 6,81 sobre 10. En el cas de les altres reli­gi­ons, la nota mit­jana no és supe­rior en cap cas al 3,4. L'islam, els tes­ti­mo­nis de Jehovà i el pro­tes­tan­tisme són les mino­ries reli­gi­o­ses que els ciu­ta­dans diuen que conei­xen millor.

Una altra dada que revela la recerca és que un 94,5 % dels enquestats no s'ha sentit discriminat els darrers dos anys per motius religiosos. Pel que fa a l'acceptació de la diversitat religiosa, un 87,3 % dels catalans creuen que hi ha respecte i bona relació entre les diverses confessions.

El 72 % dels enquestats es mostra a favor que es doni als joves formació sobre les diferents religions del món; és a dir, que s'incorpori al sistema educatiu una nova assignatura en què s'ensenyi la religió des del punt de vista cultural i històric.

Aquesta és la tercera edició del baròmetre, realitzat per la Direcció General d'Afers Religiosos i el Centre d'Estudis d'Opinió a partir de 66 preguntes a 1.600 persones majors de 16 anys. Els resultats presenten poques variacions respecte de les dues edicions anteriors, del 2014 i el 2016.