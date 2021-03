Althaia ha invertit 650.000 euros finançats per Salut en millores d'espais per l'epidèmia

La Fundació Althaia ha invertit 650.000 euros, finançats per la Generalitat, en millores d'espais per lluitar contra la covid. La consellera de Salut, Alba Vergés, va ser ahir a Manresa per visitar les instal·lacions de l'Hospital Sant Joan de Déu i conèixer de primera mà els canvis que la fundació assistencial ha introduït en infraestructures i circuits.

Durant la visita va fer un recorregut pel servei d'Urgències que va iniciar a l'antiga unitat d'observació d'urgències (OBU) ara dedicada, de manera exclusiva, als pacients que presenten algun tipus d'afectació respiratòria. En aquesta primera parada ha pogut veure aquest bloc monogràfic on, amb una capacitat per a 14 llits, s'hi atenen tots els pacients amb símptomes respiratoris, tant els sospitosos o diagnosticats de covid-19 com els que no, seguint els protocols de seguretat per evitar les infeccions creuades intrahospitalàries. De desembre a març s'hi ha atès una vintena de pacients diaris, dels quals entre un 30 i un 60% amb covid.

La visita va continuar fins al Bloc A, on fins fa poc s'hi atenien aquells pacients menys greus que, arran de la pandèmia, ara es deriven al Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) del CAP Bages. En aquest espai, que s'ha convertit en la nova OBU, s'hi atenen aquells pacients no covid que han d'estar en observació un màxim de 24 hores. Les obres realitzades en aquesta bloc ha permès incrementar els punts d'atenció, passant de 5 a 11. A més, tots els boxs disposen de pressió negativa per fer tractaments que generen aerosols i sistema de monitorització de pacients. Això fa que aquesta sigui una àrea polivalent i flexible que permet adaptar-se i ajudar a donar resposta a les necessitats de cada moment.

A Urgències s'està finalitzant la substitució d'una quarantena de portes manuals per automàtiques. A l'entrada d'Urgències i al passadís de la sala d'espera de Radiologia s'hi ha col·locat portes automàtiques que regulen l'entrada perquè únicament hi accedeixin les persones autoritzades. Aquestes portes permeten diferenciar els circuits entre els usuaris que es dirigeixen a Urgències i els que s'adrecen a espais ambulatoris. La seguretat també es té en compte a les sales d'espera dividides per separar els pacients que presenten simptomatologia respiratòria dels que no. I també la zona de triatge de les ambulàncies està degudament sectoritzada per mantenir aquest doble circuit.

La consellera va estar acompanyadaper l'alcalde i president del Patronat d'Althaia, Marc Aloy; la gerent de la Catalunya Central del Servei Català de la Salut, Teresa Sabater;i membres del Comitè de direcció d'Althaia, que també li van explicar l'adequació del bloc quirúrgic de l'Hospital per disposar d'un box de reanimació i un quiròfan polivalents -per operar tants pacients amb covid com no infectats pel virus- així com les accions realitzades a les plantes d'hospitalització de Sant Joan de Déu, el Centre Hospitalari i la Clínica Sant Josep.