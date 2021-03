Bárcenas acusa l'antiga cúpula del PP de «covardia» per no «donar la cara»

L'extresorer del PP Luis Bárcenas va acusar ahir l'antiga cúpula del PP de «covardia» per no «donar la cara» i reconèixer que, segons sosté, el partit es va finançar irregularment, tot i que va negar qualsevol «animadversió» cap al partit i va apuntar a persones com l'exsecretària general María Dolores de Cospedal.

Al judici per la caixa B del PP, Bárcenas va assegurar que no sent «animadversió» cap al partit. «L'única cosa molesta», va exposar al tribunal de l'Audiència Nacional, «és la covardia de persones que no estan disposades a reconèixer, com d'altres sí que fem, a dir que ens hem equivocat, que hem comès errors, que ens hem finançat irregularment i que sabíem el que fèiem». «Em sembla una covardia no donar la cara» i és «moralment reprotxable», va dir. Va argumentar que aquestes persones ja no estan en la política activa, i no se'ls exigirien responsabilitats polítiques, ni tampoc tindrien «retret penal». Amb tot, va apuntar a «una animadversió en sentit contrari» perquè amb Cospedal no es tenen «una especial simpatia», i va recordar una conversa entre l'exsecretària general i el comissari jubilat José Manuel Villarejo en què diuen que «cal perseguir Bárcenas». Bárcenas va dir que són «les responsabilitats que pugui tenir l'antiga cúpula del PP i l'antiga cúpula del Ministeri d'Interior en el segrest de la meva família», en al·lusió a l'anomenada operació Kitchen. L'extresorer va denunciar que «el PP antic, no pas l'actual de Casado, les persones i dirigents del PP en el mandat de Rajoy, van organitzar una operació parapolicial» per robar-li documents i àudios que acreditarien l'existència de la caixa B. En concret, es va referir a l'existència d'una gravació que li haurien robat i que «amb la veu del senyor Rajoy» provaria «que coneixia l'existència d'una comptabilitat paral·lela extracomptable al PP», un àudio al qual ja va al·ludir a l'escrit a la Fiscalia Anticorrupció.