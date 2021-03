La CUP confirma que proposa Pau Juvillà per presidir el Parlament

El diputat de la CUP Carles Riera ha confirmat que la seva formació ha proposat el seu diputat per Lleida, Pau Juvillà, per presidir el Parlament o per formar part de la Mesa, tal com va avançar 'NacioDigital'. En una entrevista a 'Els Matins de TV3', Riera ha explicat que de moment és l'únic nom sobre la taula i que ara JxCat i ERC s'han de pronunciar sobre aquesta proposta i veure si hi ha candidats alternatius.

L'anticapitalista assegura que no veten ningú i que s'ha d'arribar a un acord independentista perquè la presidència de la cambra catalana no recaigui en el 155. Pel que fa a un acord sobre el Govern, Riera diu que "tot està obert" i que s'avança "lentament" en concretar els objectius de la legislatura.

Riera ha afirmat que de la mateixa manera que la CUP s'ofereix per presidir el Parlament, també està disposada a arribar a acords amb "responsabilitat". Preguntat per si estan disposats a votar Laura Borràs com a presidenta de Parlament, Riera ha respost que JxCat no ha posat cap nom sobre la taula i que, en aquests moments, la proposta de Pau Juvillà és l'única.

El diputat ha defensat que la CUP vol que aquesta legislatura sigui "radicalment diferent" a l'anterior i que hi hagi un gir de 180 graus al Govern i al Parlament. I és que, segons Riera, hi ha "molt a millorar" respecte a la legislatura anterior amb Roger Torrent (ERC) com a president de la cambra catalana. I en aquest sentit, ha assegurat que la CUP no hagués retirat l'escó a l'expresident Quim Torra.

Segons Riera, de moment només s'ha arribat a compromisos "molt de mínims" sobre la lluita contra desnonaments i el paper dels Mossos. En canvi, ha assenyalat que tot just s'està començant a parlar sobre els objectius de la legislatura i que, en aquest àmbit, s'avança "molt lentament". Un dels temes sobres la taula en el marc de l'estratègia independentista és la taula de diàleg, l'aposta d'ERC. En aquest context, ha avisat que la CUP no es planteja la possibilitat de participar-hi perquè continua la repressió i no hi ha voluntat per part de l'estat espanyol de parlar dels "temes claus" per resoldre el conflicte polític: autodeterminació i amnistia.

Preguntat per si avui es tornaran a reunir amb JxCat i ERC, Riera ha respost que probablement sí perquè el ritme de les reunions s'ha intensificat ja que el calendari corre. I és que queden dos dies per a la constitució del Parlament.

Per la seva banda, la diputada electa de la CUP Eulàlia Reguant ha instat JxCat a explicar molt bé a la ciutadania si el seu objectiu ara és anar a una repetició de les eleccions. En declaracions a 'Ràdio 4 i La 2', ha defensat que ara és moment de donar solucions als problemes concrets del país. Preguntada per què hauria de passar perquè la CUP votés un candidat o candidata de JxCat a la presidència del Parlament, Reguant ha respost que no és una qüestió de cadires i que s'ha de parlar sobre què farà la presidència de la cambra catalana. "Ens toca no és un argument polític", ha afegit en referència a la reclamació de JxCat. Reguant ha conclòs que la CUP vol superar el debat sobre la Mesa del Parlament per parlar de les necessitats del país.