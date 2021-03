El desembre del 2020 van néixer 23.226 infants, el mínim en un mes des del 1941

El nombre de naixements a Espanya s'ha desplomat nou mesos després del confinament segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que afegeix que, el desembre del 2020 només van néixer 23.226 infants, el mínim en un mes des que va començar la sèrie de l'INE, el 1941.

Tot i que el nombre de naixements presenta des de fa ja diversos anys una constant tendència a la baixa, el descens s'ha accentuat nou mesos després del confinament de la població espanyola, durant el primer estat d'alarma per la Covid-19.

Així, el novembre del 2020 la taxa interanual de naixements es va reduir més d'un 10%, en què va arribar a descensos superiors al 20% el desembre del 2020 i el gener del 2021, segons l'estimació mensual de naixements de l'estadística experimental publicada aquest dimecres, 10 de març, per l'INE.

En concret, el mes de desembre del 2020 només van néixer 23.226 infants, cosa que va suposar un 20,4% menys que en el mateix mes del 2019, i el valor mínim en un mes des que va començar la sèrie estadística de l'INE, l'any 1941.

Mentrestant, el gener del 2021 el nombre de naixements va repuntar lleugerament, fins als 24.061, tot i que aquesta xifra va ser un 20% inferior a la del mateix mes de l'any anterior. A més, per segon mes consecutiu, no es van superar els 25.000 naixements, barrera que no s'havia trencat mai abans a la baixa.

Per comunitats autònomes, el nombre de naixements va descendir el gener del 2021 en totes les comunitats autònomes respecte al mateix mes de l'any passat. Les disminucions més grans es van donar a Cantàbria (-27,9%), Principat d'Astúries (-24,7%) i el País Valencià (-24,5%), a més de fer-ho a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. Al contrari, els descensos menys acusats es van registrar a La Rioja (-2,6%), Aragó (-10,7%) i Comunitat Foral de Navarra (-12,9%).



Metodologia

L'INE detalla que ha posat en marxa aquesta operació experimental dedicada a l'estimació mensual del nombre de naixements per províncies, que complementa l'estimació del nombre de defuncions, que, també amb caràcter experimental, es publica cada dues setmanes, en el marc del seu compromís per oferir informació que pugui ser rellevant en el context de la pandèmia provocada per la covid-19.

L'INE afegeix que aborda aquest projecte amb dades actualitzades rebudes cada mes des dels registres civils, combinades amb informació històrica de l'estadística de naixements, a fi d'estimar els naixements ocorreguts durant el brot de Covid-19.

L'objecte és l'estimació del nombre de naixements ocorreguts des del juliol del 2020 (les dades del primer semestre ja es troben publicades amb caràcter provisional) i la seva comparació amb les dades històriques des de l'any 2016. L'estadística experimental es publicarà cada mes, sempre dins de la primera quinzena, i oferirà dades relatives al penúltim mes complet.