El govern espanyol preveu que es pugui fer servir el passaport sanitari a mitjans de maig. La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha afirmat que el certificat podria estar en marxa per la Fira Internacional de Turisme (FITUR) a Madrid, prevista per al 19 de maig. "En aquesta data podríem estar en condicions d'aplicar el certificat digital", ha assegurat en declaracions a 'Antena 3'. La titular de la cartera de turisme ha afirmat que la primavera podria ser una bona data per posar en marxa aquest certificat, ja que es preveu un índex de vacunació d'entre el 30% i el 40%. Per altra banda, Maroto ha confirmat l'aprovació de la vacuna Janssen aquesta setmana i l'arribada de cinc milions de vacunes Pfizer per a l'abril.

Tot i les declaracions de la ministra, la Comissió Europea encara ha de presentar la proposta de passaport sanitari. Ho farà el 17 de març amb la idea que els líders europeus validin el projecte a la cimera del 25 de març. De totes maneres, l'executiu europeu preveu trigar almenys tres mesos a fer operatiu a nivell tècnic el nou sistema europeu de control de viatgers per la covid-19.

Si bé la CE no ha especificat quan començaran aquests preparatius tècnics, com a molt d'hora es podrien iniciar aquest març i, per tant, el sistema no estarà llest abans de juny, segons els càlculs actuals de la CE.

Maroto ha recordat que el passaport sanitari no només inclourà aquelles persones vacunades, sinó també permetrà la mobilitat a les persones que hagin passat el coronavirus i a les que es facin PCR.

"Les previsions de cara als pròxims mesos són optimistes", ha afirmat la ministra. A partir de la setmana que ve, hi haurà a Espanya quatre vacunes autoritzades. Fins ara, 4,8 milions de persones han estat vacunats, amb un 1,4% de la població amb una dosi completa.