El jutjat de vigilància penitenciària anul·la el tercer grau als presos de Lledoners

El jutjat de vigilància penitenciària número 5 de Catalunya va retirar ahir el tercer grau penitenciari als set presos independentistes de Lledoners, després que ho demanés la fiscalia. Inicialment no va suspendre cautelarment la semillibertat de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, els exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn i Raül Romeva i els Jordis, tal i com demanava el ministeri públic, però ara, analitzant el fons de la qüestió sí que l'ha anul·lat, i els presos tornaran al segon grau, l'ordinari, pel qual només podran sortir si tenen permisos puntuals. El magistrat considera «prematur» el tercer grau tenint en compte que no han complert, cap d'ells, ni una tercera part de la pena i no han assumit els seus actes com a delictius. Anit, els set líders del procés van tornar a la presó envoltats d'una munió d'independentistes que els van fer costat en el seu retorn a l'anterior grau penitenciari.

Segons les set interlocutòries, gairebé idèntiques les unes de les altres, la fiscalia té raó quan constata la «incompatibilitat entre el tercer grau i el compliment de les finalitats de la pena». El magistrat recorda que la pena ha d'anar orientada a la reinserció social, però no és l'únic objectiu, ja que la condemna també ha de servir per pagar el deute amb la societat i prevenir futurs delictes.

Basant-se també en la interlocutòria del Tribunal Suprem del desembre passat, que va tombar el tercer grau concedit al juliol, el magistrat conclou que la progressió de grau aprovada per la Conselleria de Justícia és 2precipitada» si es té en compte la proporció de pena complerta. «El tercer grau en fases tant inicials de compliment de la pena es tradueix, de fet, en una manera d'alterar la decisió condemnatòria de la sentència i el seu compliment efectiu», afegeix. Així, considera que la Generalitat no pot obviar la resolució del Suprem. Tal com al·legava la fiscalia, el magistrat també considera que els interns no han assumit els seus actes com a delictius, sinó que els contextualitzen, minimitzen o justifiquen, i n'assumeixen la responsabilitat política o moral, però no pas penal.

La portaveu del Govern en funcions, Meritxell Budó, va acusar l'executiu espanyol de «fer-ho tot» per mantenir els presos independentistes tancats «per ser qui son». Mentrestant, la consellera de Justícia en funcions, Ester Capella, va urgir el Govern central a impulsar una amnistia per als condemnats pel procés, després d'atribuir la revocació del tercer grau als líders independentistes presos a Lledoners a la «pressió dirigida pel Suprem» sobre els jutjats. D'acord amb la legislació, la Generalitat està obligada a revisar la classificació penitenciària dels líders independentistes presos abans del 14 de juliol proper, quan es compleixen sis mesos des de l'última proposta de les juntes de tractament perquè se'ls concedís el tercer grau, que la justícia va revocar ahir.

Tots els presos del procés, excepte Josep Rull, hospitalitzat per una operació programada, van tonar anit a Lledoners entre apel·lacions a la «unitat» i a «no rendir-se». En la seva breu intervenció, Junqueras va denunciar l'actitud de l'Estat: «Si ens tanquen és perquè no ens poden guanyar en les urnes, ens tenen por perquè cada dia som més forts». Jordi Sànchez va reivindicar la «unitat» independentista enfront de l'Estat espanyol, una crida que va compartir l'exconseller Jordi Turull: «Ja n'hi ha prou de tanta persecució, de tanta repressió. No afluixeu, anem a la una per a guanyar la llibertat i la independència de Catalunya». Després d'unes paraules de record per als «companys de l'exili», Carles Puigdemont, Antoni Comín i Clara Ponsatí, Jordi Cuixart va advertir als tribunals que no pensa renunciar ni a les seves idees ni al seu càrrec. «Ens mantindrem fidels als nostres ideals, no renunciarem als nostres ideals», va afirmar Joaquim Forn, mentre que Raül Romeva va denunciar que un «Estat anacrònic, fallit i fràgil» continua «persistint en l'error».