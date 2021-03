L'alumna que va acusar d'islamofòbia el professor francès decapitat reconeix que va mentir

Una campanya de desprestigi a les xarxes de més de 10 dies promoguda per una acusació falsa d'islamofòbia van ser suficients perquè Samuel Paty fos decapitat al sortir de classe. La tarda del divendres 16 d'octubre, el professor d'Història i Geografia es va acomiadar dels seus alumnes desitjant-los bones vacances i, poc després, un jove txetxè de 18 anys el va assassinar a la sortida de l'escola Bois-d'Aulne, a Conflans-Sainte-Honorine, un tranquil municipi residencial als afores de París. L'estudiant de 13 anys que va acusar d'islamofòbia el professor va reconèixer aquest dilluns que va mentir, segons ha confirmat el seu advocat.

«No vaig ser present el dia de les caricatures», va admetre la noia imputada durant una audiència el 25 de novembre del 2020 davant un jutge antiterrorista. Deu dies abans de la seva decapitació a l'octubre en mans d'un refugiat txetxè de 18 anys, aquest professor d'història i geografia va dictar una classe sobre la llibertat d'expressió en la qual va mostrar caricatures del setmanari satíric 'Charlie Hebdo'.

La noia, que era una de les seves estudiants va explicar al seu pare en el seu moment que el docent, de 47 anys, havia convidat a sortir de la classe els estudiants musulmans abans de mostrar les caricatures. Basant-se en el testimoni de la seva filla, el seu pare va presentar una denúncia contra el professor i va llançar una virulenta campanya a les xarxes socials contra ell amb l'ajuda d'un activista islamista, Abdelhakim Sefrioui. Els dos homes estan ara acusats de còmplices d'assassinat i es mantenen en presó preventiva.

«Va mentir perquè es va sentir atrapada en una cadena d'esdeveniments, perquè alguns dels seus companys li havien demanat que fos la seva portaveu», va assegurar aquest dilluns el seu advocat, Mbeko Tabula. «Hi havia hagut un moment de malestar i ella es va sentir obligada a mentir per fer valer el missatge», va afegir.

Malestar a la família de Paty

Virginie Le Roy, advocada de la família de Samuel Paty, va assegurar aquest dimarts que la família de la víctima està molt enfadada. «Tots els elements de l'expedient proven des del principi que va mentir», ha assegurat Le Roy, observant que la seva absència durant les caricatures havia sigut «establerta des del principi».

«Serem molt prudents», ha assegurat l'advocada de la família. «Se sentia portaveu de qui? És tot una mentida, són fets que mai van passar. Aquesta explicació no és suficient i ens causa enuig, perquè els fets són seriosos, són dramàtics», ha assegurat en nom de la família de Paty.

Le Roy també ha acusat de mentir Brahim Chnina, el pare de la jove. Segons 'Le Parisien', Chnina va explicar a finals de gener al jutge antiterrorista que va confiar en la seva filla i va lamentar no haver verificat la seva història. L'advocada dels Paty, ha assegurat que això no és suficient, perquè els dos progenitors sabien que la seva filla no havia anat aquell dia a l'escola.