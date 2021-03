L'assemblea madrilenya accepta les mocions i frena les eleccions

Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid, ha decidit convocar eleccions anticipades a la regió el dimarts 4 de maig. Ha sigut la reacció del PP davant l'envit llançat per Ciutadans a Múrcia, on deixarà caure el president popular, Fernando López Miras després de pactar una moció de censura amb el PSOE. Això no obstant, la presentació ràpida de dues mocions de censura, per part de Més País i el PSOE, ha frenat aquesta voluntat. La Taula de l'Assemblea Regional, presidida per Ciutadans, ha decidit acceptar-les a tràmit, ja que ha considerat que la convocatòria electoral no era ferma perquè no està publicada al butlletí oficial. La primera reacció de l'equip d'Ayuso augura batalla als tribunals: «Han prevaricat».

Segons fonts de l'Executiu regional, la presidenta ha comunicat la dissolució a l'assemblea a les 11.45 hores, i a les 12 h ha firmat el decret de convocatòria, per evitar que Ciutadans repliqués la seva operació a Múrcia i no pogués presentar-li una moció de censura (una cosa que ha passat a les 13.10 hores per part del PSOE i Més País).

La llei electoral madrilenya, en el seu punt 8.2, assenyala que el decret de convocatòria de les eleccions entrarà en vigor una vegada sigui publicat al 'Butlletí Oficial de la Comunitat de Madrid', una cosa que no ha passat. Els dubtes jurídics eren sobre la taula. Això no obstant, Ayuso ha volgut donar per tancats aquests dubtes legals i ha comparegut a la Puerta del Sol per fer una declaració institucional (sense preguntes). «Si no arribo a dissoldre la Cambra, m'haurien impedit convocar [eleccions] i com ha passat en el Govern de la nació, haurien derrocat el nostre Govern», ha sentenciat amb referència a socialistes i taronges. Ha explicat que, al veure el moviment de Ciutadans a Múrcia, ha decidit «dissoldre l'assemblea i convocar eleccions pel bé de Madrid i d'Espanya» i evitar «inestabilitat» política als madrilenys.

La notícia de les eleccions anticipades l'ha donat a conèixer el vicepresident madrileny, Ignacio Aguado, de Ciutadans. Segons ha afirmat, Díaz Ayuso ho ha comunicat en la reunió del Consell de Govern madrileny aquest matí. «És una pèssima notícia, els madrilenys no es mereixen haver de pagar la corrupció del PP de Múrcia a Madrid. No té a veure res la situació de Múrcia amb Madrid», han lamentat des de l'equip d'Aguado.

«Per un caprici personal i electoral, segurament induït pel seu entorn, ens porta a una situació en què es produiran unes noves eleccions a la Comunitat de Madrid i tota la feina feta per aquest Govern se n'anirà en orris. És realment una pèssima notícia», ha declarat l'encara vicepresident.

En el gabinet de la presidenta creuen que el PP pot obtenir millors resultats que en les eleccions del 2018, quan va guanyar el PSOE, i podria continuar governant sense el suport de Ciutadans, tot i que admeten que podrien necessitar Vox.