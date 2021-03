La primera reunió a tres entre ERC, Junts i la CUP acaba sense acord

Tres dies abans que la tretzena legislatura comenci a caminar, les tres forces independentistes es van asseure per primera vegada juntes en una única taula de negociació per a desencallar el repartiment de la Mesa del Parlament i traçar un full de ruta comú per configurar el futur Govern. Malgrat l'aparent sintonia, va haver-hi pocs avanços i cap acord concret, segons els negociadors.

El temps corre, però el repartiment de cadires en l'òrgan parlamentari segueix encallat. La CUP va tornar a insistir que està disposada a presidir la Cambra catalana amb els seus 9 diputats, però Junts manté que els seus 32 escons els fan valedors d'aquest càrrec, així que esperen que les dues forces independentistes els facin un buit per aïllar Vox de l'òrgan que actua com a tallafoc parlamentari ocupant una vicepresidència o secretaria des de la qual «fer front» a les eventuals «ingerències» dels tribunals en el debat parlamentari.

La CUP no vol un acord global

Fins avui, totes les reunions havien estat bilaterals, però abans del divendres a les 10 hores hauran de tenir un acord, almenys, per a la Mesa del Parlament. Els anticapitalistes menyspreen acords globals, és a dir, tenir per a llavors lligat l'executiu, perquè consideren que encara els queda camí per recórrer en les negociacions per cedir els seus vots al candidat d'ERC, Pere Aragonès.

Com és habitual, els equips negociadors dels partits es van reunir de manera discreta al Parlament, però la cita va concloure «sense cap acord destacable». Sí que van obrir diverses carpetes. Els anticapitalistes van deixar anar les seves propostes per fer front als estralls de la crisi del coronavirus -una renda bàsica universal, la regulació dels lloguers, una embranzida al sector públic i una reindustrialització cap a una transició ecològica-, i van animar a «precisar l'exercici del dret a l'autodeterminació».

Segons fonts de Junts per Catalunya, la reunió conjunta dels tres partits sobiranistes va servir per «continuar avançant en la consolidació de majories independentistes».

En la reunió d'ahir hi van participar Sergi Sabrià i Marta Vilalta (ERC), Elsa Artadi, Francesc de Dalmases i Josep Rius (JxCat), a més de Carles Riera i Xavier Pellicer (CUP).