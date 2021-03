El Procicat estudia si aixeca el tancament comarcal

El Procicat es reuneix aquest dimecres per abordar la revisió de les actuals restriccions a Catalunya –en vigor fins al dilluns 15 de març–, i anunciarà alguna decisió o bé aquest mateix dimecres o, més probable tenint en compte l'experiència de les últimes setmanes, aquest dijous.



Sobre la taula, la possibilitat d'aixecar el tancament comarcal en els pròxims dies. Tot dependrà, en última instància, de l'evolució de les dades epidemiològiques, en millora aquests últims dies.





"Sabem perfectament que la societat necessita oxigen. Treballem la Setmana Santa des d'aquesta perspectiva, però sempre amb prudència." @miquel_samper, conseller d'@interiorcat en funcions #PlantaBaixaTV3



— Planta baixa TV3 (@plantabaixatv3) March 8, 2021

, apuntava aquest dimarts que s'obrirà el confinament comarcal quan les dades epidemiològiques ho permetin. La idea que estudia el Govern és tenir per Setmana Santa uns dies similars als de les vacances de Nadal passades. I fins i tot estudia permetre que es pugui sortir de Catalunya per visitar familiars i pròxims.«Ja veurem la mobilitat que està permesa per Setmana Santa, en funció de les dades epidemiològiques tindrem una mobilitat o una altra, però és un tema que s'està valorant i estudiant, i si les autoritats consideren oportú aixecar el confinament comarcal, s'aixecarà». La portaveu ha pronosticat que entre aquest dimecres i aquest divendres s'acabarà de treballar la nova resolució que entrarà en vigor el dia 15.A favor de relaxar les restriccions s'ha mostrat, una setmana més, el secretari de Salut Pública,que ha tornat a defensar que és el moment de «donar aire» suavitzant limitacions, malgrat l'encara alta ocupació de les UCI. «500 llits són molts; ara bé, hem de donar aire perquè la ciutadania està esgotada. Si la finestra s'obre més o menys, això ja és decisió del Govern», puntualitzava aquest dimarts en roda de premsa. «Demà [per aquest dimecres] en parlarem. Però hem de donar aire, i d'aquí no em trauran», reblava.