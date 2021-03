Adif inverteix 130 milions d'euros a la xarxa de Rodalies de Catalunya durant el 2020

L'ens gestor d'infraestructures ferroviàries Adif va invertir 130 MEUR durant l'any passat en la xarxa de Rodalies de Catalunya, segons ha explicat l'empresa en un comunicat. L'actuació més important ha estat de 80,9 MEUR per arreglar els desperfectes causats pels diferents temporals del 2020, a més d'altres com la reconfiguració de vies a l'estació de Sants –conegut com el 4+4- amb 8,3 milions d'euros, la implementació del sistema ERTMS i el GSM-R amb 6 MEUR, la inversió de subestacions elèctriques, amb 7,2 MEUR, o la renovació integral entre Maçanet de la Selva i Caldes de Malavella (1,5 MEUR). A banda, destaquen els 96,6 MEUR per a l'adaptació de l'ample internacional del tram Castellbisbal Tarragona del corredor mediterrani.

Al conjunt de l'Estat, Adif i Adif Alta Velocitat van destinar 1.921 milions d'euros, IVA inclòs, en diverses inversions, xifra que representa un increment del 7% respecte el total invertit el 2019. Per àmbits, a Adif es van executar inversions per un import de 649 milions d'euros, és a dir un 8,8% més que l'any anterior. A Adif Alta Velocitat, van ser 1.272 milions d'euros, un 6% més que al 2019.