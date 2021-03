El Congrés aprova només una part de la PNL que insta a garantir la igualtat de llengües i tomba la resta de punts

El Congrés ha aprovat aquest dijous una part de la proposició no de llei (PNL) que insta el govern espanyol a garantir la igualtat de les llengües cooficials i a assegurar que tenen els mateixos drets que el castellà, però ha tombat la resta de la iniciativa. En una votació per punts, el PSOE només ha donat suport a tres dels apartats mentre que Unides Podem i els grups independentistes i sobiranistes s'han quedat sols defensant-ne la totalitat. S'han aprovat el punt 4, que insta a reformes estatutàries per fer oficials llengües pròpies que encara no ho són; el 7, sobre permetre l'ús administratiu de les diferents llengües entre territoris del mateix espai lingüístic; i el 8 que parla de respectar les llengües.

L'últim punt també ha sumat el suport de PP i Cs. En canvi, la cambra baixa ha tombat els punts més polèmics (1, 2, 5 i 6). La part que el PSOE ha rebutjat instava el govern espanyol a actuar perquè les llengües cooficials tinguin "el mateix reconeixement" que el castellà i els seus parlants tinguin "els mateixos drets i deures que es reconeixen al castellà".

També demanaven "garantir la igualtat lingüística" i insistia en la necessitat d'assegurar l'ús de les llengües cooficials en totes les administracions públiques "inclosa la de Justícia" així com el seu ús "generalitzat en les pàgines oficials i el seu reconeixement en l'àmbit internacional en paritat amb el castellà".

A més, els punts tombats reclamaven que el funcionariat que presti serveis en territoris amb una llengua pròpia el coneguin i es prenguin mesures per estendre'n el coneixement i instaven a "posar fi a la imposició legal exclusiva del castellà en la normativa estatal, que afecta de manera frontal a l'àmbit econòmic i singularment a l'etiquetat"

Es tractava d'una iniciativa d'Unides Podem, ERC, JxCat, PDeCAT, CUP, PNB, EH Bildu, BNG, Compromís i Més País a instància d'entitats socials en defensa del català, l'euskera, el gallec, l'asturià i l'aragonès. El PSOE es va mostrar en contra del text sencer, ja que considera que alguns dels punts eren "inconstitucionals" i contenien "impossibles".

La proposició no de llei és iniciativa d'entitats socials dels Països Catalans (Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua, Ciemen, Acció Cultural del País Valencià), Galícia (A Mesa pola normalización lingüística), Euskadi (Kontseilua), l'Aragó (Nogara) i Astúries (Iniciativa pol asturianu).