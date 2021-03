El nombre de persones centenàries a Catalunya pràcticament es duplica en deu anys

El nombre de persones centenàries a Catalunya pràcticament s'ha duplicat en deu anys. L'increment de l'esperança de vida i l'arribada a edats avançades de generacions cada vegada més nombroses ha fet créixer el col·lectiu. Segons estima l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), el nombre de centenaris ha passat de 1.105 persones el 2009 a 2.100 persones el 2019. Les dones representen el 83,1% de la població centenària, mentre que els homes són el 16,9%. En els darrers 15 anys, el percentatge de dones dins de la població centenària es manté al voltant del 82%. Les dades mostren també que en la darrera dècada no s'ha incrementat només el nombre de centenaris, sinó que el nombre de centenaris que arriben als 105 anys també ha crescut.

El 2009 residien a Catalunya 70 persones de 105 anys o més i el 2019 n'hi residien 130.

Entre les persones centenàries a 1 de gener del 2019, aproximadament dues terceres parts (el 65%) tenien 100 o 101 anys, i una tercera part dels centenaris (el 35%) tenia 102 anys o més.

Concretament, hi havia 855 persones amb 100 anys d'edat, 515 persones amb 101 anys, 300 persones amb 102 anys, 180 persones amb 103 anys, 115 persones amb 104 anys i 130 persones amb 105 anys o més.

La proporció de persones centenàries, entre les més altes del món

Les mateixes dades indiquen que el 2019 hi havia 276 centenaris per cada milió d'habitants, xifra que se situa entre les més altes dels països europeus i del món, per darrere de Japó (546), Estats Units (306), França (295) i Canadà (276). Al conjunt de la Unió Europea (UE-28) hi ha 214 centenaris per milió d'habitants.