Una prova pilot amb 450 castellers avaluarà el grau de contagi d'«una possible temporada castellera»

Una prova pilot de sis setmanes amb 450 castellers com a mínim avaluarà el grau de contagi d'"una possible temporada castellera". L'estudi està impulsat pel Departament de Cultura amb l'URV i la coordinadora de castells de Catalunya. Ho ha anunciat la directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, M. Àngels Blasco. La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, s'ha mostrat convençuda que enguany es podran celebrar festes majors "adaptades" a cada territori i a la situació sanitària. En aquest context, aposta perquè Sant Jordi sigui una visualització que la cultura "agafa aires de normalitat". Ponsa ha presentat el Pla de reactivació de la Cultura Popular, en el qual el Departament Cultura hi destina 2,1 milions d'euros.

Blasco ha anunciat que estan elaborant un estudi a gran escala per la represa del món casteller. Es concretarà amb una prova pilot, que ha de tenir l'aprovació del Procicat per fer-la, i que estarà liderada per Cultura amb un equip d'investigadors de la URV i amb l'àrea de salut de la coordinadora de castells de Catalunya.

Blasco ha assenyalat que serà "una prova pilot per saber el grau d'infecció d'una possible temporada castellera amb totes les característiques que s'han de tenir en compte". Ha indicat que durarà sis setmanes per tenir uns resultats fiables i s'han marcat un mínim de 450 persones per fer les proves. La idea, ha ressaltat, és que ho centraran en l'entorn de la URV.

Per altra banda, com ha explicat la consellera, la cultura popular mou a Catalunya prop de 5.000 associacions; més de 480.000 persones associades, de les quals 23.000 participen en els òrgans de govern de les entitats; 50.000 treballadors abocats al sector (la majoria d'ells voluntaris, però també n'hi ha prop d'un 10% de remunerats) i, un impacte econòmic vinculat al treball del voluntariat que ascendeix als 600 milions d'euros.



Pla de reactivació de la Cultura Popular

Pel que les noves línies d'ajuda dotats amb 2,1 milions d'euros, 800.000 es destinen a despeses estructurals d'entitats afectades pel cessament de l'activitat per l'estat d'alarma; 100.000 euros per l'adquisició i millora d'equipament tecnològic i millora de la capacitat tecnològica digital d'associacions; 1 milió d'euros enguany, i 1 milió el 2022, es destinaran a obres de restauració i conservació d'equipaments culturals; 250.000 euros en programació estable d'activitats artístiques en equipaments culturals gestionats per associacions i fundacions; 35.000 euros en consultories en cultura popular i tradicional i l'associacionisme, i 180.000 euros en treballs de recerca sobre patrimoni etnològic (120.000 en inventaris i 60.000 en beques de recerca).

La directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, M. Àngels Blasco, ha explicat que entre els reptes de futur postpandèmia hi ha "afrontar la incertesa en la planificació de projectes i activitats; diversificació de les fonts de finançament; formació i capacitació de les persones vinculades amb l'objectiu de disposar d'equips suficientment preparats per actuar en un escenari canviant, incert i complex, i el treball en xarxa".



Festes majors

Preguntada per les festes majors, Ponsa ha indicat que encara hi ha dies de marge per fer elaborar les programacions. "Aquest any les festes majors podran celebrar-se per l'índex pandèmic, pel tema de les vacunes i perquè l'estacionalitat climàtica hi ajuda", ha assegurat. La consellera ha indicat que la idea és que aquest any tot municipi del país "pugui fer la festa major adaptada en el seu territori i en el moment pandèmic".



Sant Jordi

Ponsa ha afirmat que serà "un Sant Jordi limitat a les llibreries i les floristes i hi haurà diferents modalitats des que la llibreria pugui sortir a la porta i fer la seva acció de Sant Jordi o en espais que siguin perimetrats amb un sentit d'entrada i de sortida com s'ha fet amb la Setmana del Llibre en Català".

Ha admès que no es poden imaginar un Sant Jordi com en edicions anteriors, però segur que serà un Sant Jordi millor que el de l'any passat, ha afegit. "Volem que Sant Jordi sigui el tret de sortida de la cultura i que pugui ser estès uns dies per davant i per darrera".