Salut licitarà en les pròximes setmanes el projecte per ampliar les urgències de Berga

El Departament de Salut preveu licitar les obres del projecte d'ampliació les urgències de l'Hospital de Berga en poques setmanes, segons ha pogut saber Regió7. A més, si els tràmits segueixen els terminis previstos, les obres es podrien adjudicar aproximadament al voltant de les properes dates nadalenques, de manera que el muntatge d'aquestes noves urgències arrancaria entre finals d'aquest any i principis del 2022.

Amb aquest projecte, el servei es traslladaria a la quarta planta de l'edifici nou, una zona que actualment no s'utilitza. La remodelació projectada suposaria quadruplicar l'espai actual, amb uns 678 metres quadrats i permetria un accés més fàcil dels usuaris des de la via pública. També facilitaria la sortida a l'equip SEM en cas d'activació davant qualsevol emergència.

Aquest dimarts, la consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Alba Vergés, va visitar el centre hospitalari berguedà i l'espai on s'ubicarien les noves urgències. Es preveu que hi hagi un box de triatge i un altre de reanimació, tres consultes per a urgències de baixa complexitat, sis boxs per a urgències de mitjana i alta complexitat i sis espais per a observació. A més, la zona disposarà d'un espai de treball i control d'infermeria central, que permetrà tenir visibilitat i facilitarà el seguiment de tota l'activitat d'urgències.

Mentrestant, la sala d'espera també estarà dividida en diferents zones: una per a pacients pediàtrics, una per a pacients respiratoris i una altra per a persones sense patologia respiratòria, per tal d'adaptar-se a la nova situació creada per la pandèmia de la covid-19. També hi haurà despatxos per a l'Atenció Continuada d'Urgències Territorials i la base assistencial del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), amb un accés ràpid i directe al vehicle i al mateix servei d'urgències.

L'Hospital de Berga, com centre de referència de les tres àrees bàsiques del Berguedà, atén una població de 37.500. Actualment està immers en un procés de transformació integral i estratègica que abasta tots els àmbits, especialment en la vessant assistencial i la transformació tecnològica i digital.

Visita al mòdul de Puig-reig

D'altra banda, la consellera Alba Vergés també va visitar el mòdul de covid-19 de Puig-reig, el primer a construir-se de tota la regió central. Aquesta instal·lació ha de permetre garantir els dobles circuits i assegurar més seguretat de professionals i ciutadans. Es preveu que estigui enllestit en el transcurs de les properes setmanes.