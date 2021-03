50 vides durant la covid a la Catalunya Central

Quan es parla de fets que mouen tota una societat, com ara una gran victòria esportiva o els efectes d'una tempesta, la paraula tothom no és realment la més adequada. Mai no hi ha res que afecti absolutament tothom. No hi havia sigut fins ara. Per primera vegada des de la guerra civil, la covid ha sotmès tota la societat a una sotragada que ha afectat profundament totes les edats, identitats i classes socials. Ni tan sols el pas d'una dictadura a una democràcia no va remoure d'una forma tan profunda les vides de tota la societat.

La galeria de vides que mostrem en aquests interactiu exhibeix la diversitat de les vivències possibles. Fins i tot les persones que no han patit grans drames personals tenen coses per explicar: han estat en un ERTO, han hagut de fer un esforç professional especial, han hagut de conviure en família com no ho havien fet mai, han vist esguerrat l'any que havia de ser el millor de la seva vida... tothom se sent del que ha viscut.

Certament, encara que el virus ha igualat tothom en molts sentits, no totes les classes socials l'han patit igual. La població més acomodada ha esquivat millor la pandèmia, amb nivells de contagi més baixos i amb una experiència més confortable durant el confinament. Davant del virus, també hi ha classes. Però aquesta és una realitat estadística. Persona a persona, el virus no ha tingut fronteres.

>> Fes clic aquí per accedir a les 50 històries de la covid-19 <<