El vehicle que circulava a 256 quilòmetres per hora per l'autopista AP-7 | Mossos

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres un home per circular a 256 quilòmetres per hora per l'autopista AP-7 a Tarragona. Segons el cos policial, es tracta de la velocitat més alta captada per un radar a la regió tarragonina. El detingut, un home de 48 anys i veí d'Olèrdola (Alt Penedès), ha donat positiu per cocaïna en la detenció que s'ha fet aquesta tarda.