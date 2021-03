ERC, CUP, Més País i Compromís registraran la llei trans al Congrés si el govern espanyol no la desbloqueja

ERC, la CUP, Més País i Compromís registraran la llei trans al Congrés si el govern espanyol no mou fitxa en els pròxims dies. Els quatre partits s'han compromès amb col·lectius trans a impulsar ells la iniciativa si l'executiu de Pedro Sánchez no es compromet per escrit no més tard de dilluns que ve, 15 de març, a tirar endavant la norma perquè entri la setmana del 23 de març al Consell de Ministres, com a màxim. "En cas negatiu, els grups parlamentaris registraran l'esborrany dels col·lectius dimecres que ve, 17 de març", afirmen en un comunicat ERC, CUP, Més País i Compromís. Aquesta acció és "la resposta del col·lectiu al bloqueig, per part del PSOE".

Els partits emplacen tots els grups progressistes i d'esquerres a sumar-se a la iniciativa per mostrar un suport ampli als drets de les persones trans. "Els drets de les persones trans són drets humans que han d'estar", reivindiquen.

A més, la iniciativa també respon a la "gravetat de la situació que experimenten amb relació a la salut mental i física" les persones en vaga de fam, iniciada dimecres per part de col·lectius trans, que fa dies que protesten a les portes de la cambra baixa.