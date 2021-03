Laura Borràs és escollida presidenta del Parlament amb els vots d'ERC i JxCat i l'abstenció de la CUP

La diputada de JxCat Laura Borràs ha estat escollida presidenta del Parlament en segona votació amb els vots a favor d'ERC i JxCat, i l'abstenció de la CUP. En primera votació no ha aconseguit la majoria absoluta mínima de 68 diputats i se n'ha fet una altra entre els dos noms més votats: Borràs i Eva Grandos (PSC). En segona volta surt escollit qui obté més vots, en aquest cas Borràs, per 14 més. La CUP ha expressat amb l'abstenció el recel que tenen amb la figura de Borràs per la seva situació judicial arran de la gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. Borràs és la tercera dona en ocupar la presidència del Parlament i la desena persona des del restabliment de la cambra catalana.

En la segona votació, els diputats de JxCat i ERC han votat Borràs sumant 64; PSC, comuns, Cs i PPC han apostat per Eva Granados, que n'ha obtingut 50; mentre que la CUP i Vox han votat en blanc sumant un total de 18. Hi ha hagut també dos vots nuls. La votació s'ha fet en el marc de la constitució del Parlament que s'ha celebrat de manera excepcional a l'auditori per poder complir les mesures anti-covid. Per primera vegada després d'un any, s'han reunit els 135 diputat de la cambra catalana. En les votacions, la CUP ha cedit un dels seus vots al diputat de JxCat Lluís Puig com a mostra de "solidaritat antirepressiva" ja que la Mesa d'Edat no ha acceptat la petició de delegació del vot. El president de la Mesa d'Edat Ernest Maragall hi ha votat a favor però els dos secretaris Alberto Tarradas (Vox) i David González (PSC) hi han votat en contra.

La recent escollida presidenta del Parlament, Laura Borràs, s'ha compromès a continuar la feina on la va deixar Carme Forcadell. "Cap tribunal ni presó ens farà renunciar a les nostres idees", ha afegit en el seu primer discurs com a presidenta de la cambra dirigint-se als nous diputats. En aquest sentit, ha garantit que no permetrà ingerències del poder executiu i judicial. Borràs també ha fet una crida a "no posar límits a la democràcia" per tal que "l'únic límit" del Parlament sigui l'aspiració dels catalans. I és que, segons Borràs, en una democràcia "és la llei qui s'ha d'adaptar a la voluntat popular". Finalment, ha fixat la tretzena legislatura que comença avui com un "punt d'inflexió" en l'avenç cap a la independència.

Segons Borràs, el Parlament és la màxima expressió "de la tossuda expressió de voluntat de ser d'un poble que no es vol veure sotmès per ningú, ni necessita ni accepta tuteles de cap tipus per decidir com ha de regir la seva destinació col·lectiva".

El ple d'inici de la 13a legislatura de Catalunya, en directe:

12:28 h: Les secretaries per a JxCat, la CUP i ERC

Pedret serà el secretari primer (39 vots) i Cuevillas serà el secretari segon (25). Juvillà i Wagensberg han empatat a 24 vots, però un acord entre ERC i CUP ha fet que el dirigent anticapitalista sigui el secretari tercer. Així, el representant republicà serà el secretari quart.

11:59 h: El Parlament escull Anna Caula (ERC) i Eva Granados (PSC) com a vicepresidentes de la Mesa

El Parlament ha escollit Anna Caula (ERC) com a vicepresidenta primera de la Mesa, i Eva Granados (PSC) com a vicepresidenta segona, durant el ple de constitució de la XIII legislatura, celebrat aquest divendres a l'Auditori de la cambra. Caula i Granados eren fins ara portaveus dels seus grups parlamentaris. La representant d'ERC ha rebut 71 vots, i la dirigent socialista 50. Granados ja s'havia presentat a la primera votació per a ser presidenta del Parlament, però Laura Borràs (JxCat) l'ha superat en la segona volta (64-50). A la votació per les vicepresidències també hi han optat Sergio Macián de Greef (Vox) i Lucas Ferro (comuns). L'òrgan tornarà a tenir majoria independentista i per primera vegada hi haurà representació de la CUP.

11: 33 h: Laura Borràs, elegida presidenta del Parlament

La candidata de JxCat ha estat elegida presidenta del Parlament amb 64 vots. Aquests vots han estat ara suficients en aquesta segona votació, que només requereix majoria simple, per a proclamar-se presidenta de la Cambra d'aquesta XIII legislatura. La socialista Eva Granados ha sumat 50 vots.

11:00 h: Laura Borràs no aconsegueix la majoria absoluta en la primera votació

Laura Borràs (Junts) ha rebut 65 vots i Eva Granados (PSC), 42 vots, Joan Carles Gallego (En Comú Podem), 8, i María García Fuster (Vox), 10. Cap summa majoria absoluta (68) i, per tant, es procedirà a la segona votació entre els dos candidats més votats. Aquí només es requereix majoria simple i, per tant, resultarà triada Borràs. La CUP vota a Lluís Puig "com a mostra de solidaritat antirepressiva". Cedeix així un dels seus 9 vots.

10:30 h: Rebutjada la delegació de vot de Lluís Puig

La Mesa accepta per unanimitat la delegació del vot a Teresa Pallarès i Pau Juvillà, però rebutja, amb els vots dels secretaris de la Mesa, concedir la delegació de vot a Lluís Puig, resident a Brussel·les. El vot de Puig no comptarà doncs.





10:20 h: Carrizosa enlletgeix Maragall en el seu discurs

Carrizosa torna a interrompre per a enlletgir la ideologia del discurs de Maragall. "No hi ha presos polítics, no hi ha exiliats, hi ha persones condemnades i escapolides", subratlla en una petita picabaralla amb el president de la mesa d'Edat. Carrizosa insisteix que la seva obligació és la de seguir el protocol.Anteriorment Ernest Maragall ha garantit el següent: "Combatrem a l'extrema dreta. És la nostra obligació democràtica", en al·lusió al pacte per a aïllar a Vox en aquesta legislatura. "Obrim la legislatura del bon govern, de la Catalunya sencera, diversa i decidida a construir un país lliure". "Per la llibertat, visca Catalunya", acaba.

9.18 h: Serret és rebuda al Parlament entre aplaudiments i abraçades

L'exconsellera Meritxell Serret ha estat rebuda a les portes del Parlament entre aplaudiments i abraçades. Cap a les 9.18h del matí ha arribat a la cambra catalana emocionada i allà l'esperaven el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès; el president del Parlament, Roger Torrent; la que serà escollida presidenta de la cambra, Laura Borràs; la candidata de la CUP-G, Dolors Sabater, i nombrosos diputats. L'exconsellera va arribar aquest dijous per sorpresa a Catalunya després de personar-se al Tribunal Suprem, que la va deixar en llibertat. Després de més de tres anys a Brussel·les exercirà de diputada d'ERC en la tretzena legislatura que arrenca aquest divendres amb la constitució del Parlament.Just després de Serret, també ha entrat al Parlament com a convidada l'expresidenta Carme Forcadell que es troba en tercer grau penitenciari. Diversos diputats i personalitats també l'han rebut amb aplaudiments.

8.48 h: Sabrià diu que no hi ha acord amb els comuns per la Mesa i que la quarta secretaria és una incògnita

El president d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, assegura que no s'ha arribat a un acord amb els comuns perquè ocupin la quarta secretaria de la Mesa del Parlament. En declaracions a 'Els Matins de TV3', Sabrià ha dit que ara mateix, poc abans de les votacions, és una incògnita qui ocuparà aquest càrrec. El dirigent dels republicans ha lamentat que els comuns "s'han mogut poc" i els ha reclamat gestos "que posin per davant la voluntat d'un Govern autodeterminista i d'esquerres". Tot i el desacord per a la Mesa, Sabrià ha dit que la voluntat és continuar parlant. D'altra banda, ha celebrat que la CUP entri per primera vegada a l'òrgan de la cambra catalana.

8.31 h: El diputat de la CUP que ocuparà una secretaria de la Mesa no serà al Parlament per estar en quarantena



El diputat de la CUP per Lleida, Pau Juvillà, no podrà assistir aquest divendres a la sessió constitutiva del Parlament ja que està en quarantena per haver estat en contacte amb una persona positiva de covid-19. Juvillà ocuparà una de les quatre secretaries de la Mesa de la cambra catalana després de l'acord entre els tres partits independentistes. Serà la primera vegada que la CUP forma part d'aquest òrgan. Juvillà era l'aposta dels anticapitalistes per presidir el Parlament però finalment la candidata de JxCat Laura Borràs serà la persona qui ocuparà aquest càrrec.