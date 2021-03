Un any després del seu tancament, les escoles tenen un índex mínim de confinaments

Avui fa just un any, els alumnes de tot Catalunya es quedaven a casa i les escoles ja no obrien les portes. El Departament d'Educació n'havia decretat el tancament a corre-cuita (el 12 de març) com a mesura de prevenció davant l'expansió que estava seguint la pandèmia del coronavirus. El que inicialment havia de ser una clausura per a dues setmanes (era la recta final del segon trimestre) es va convertir en pràcticament definitiva. Ja no hi va tornar a haver classes presencials, només una reobertura testimonial al juny, com a via de retrobament.

Un any després, ens trobem en l'epicentre d'un curs en què el departament ha defensat aferrissadament tenir les escoles obertes des del setembre i, precisament, en un dels punts més baixos de l'afectació de la pandèmia a les escoles de la regió central, plasmada en els índexs de confinaments derivats per casos positius.

En el dia d'ahir, la fotografia dels confinaments a les aules era que només el 8% dels centres educatius (llars d'infants, escoles de primària i instituts) que hi ha a les set comarques de l'àrea d'influència de Regió7 tenien algun grup confinat per la detecció d'un positiu (cas índex). En concret, el Bages, el Moianès, el Berguedà, el Solsonès, la Cerdanya, l'Alt Urgell i l'Anoia sumen un total de 349 centres, i ahir només constava que hi havia grups confinats en 28.

El cas més evident d'aquest baix nivell d'afectació actual és el Solsonès, on, després d'unes setmanes força complicades posteriors a les dates del Carnaval ?-que recordem que es va suspendre-, ahir no hi constava ni un sol grup confinat en cap dels seus 19 centres (segons dades del portal Traçacovid). També és el cas del Berguedà, que ahir tenia un únic grup de 19 persones fent quarantena a casa, d'un únic centre educatiu dels 44 que hi ha a tota la comarca.

Una altra dada destacada la tenim si agafem el que és pròpiament l'àrea administrativa d'Educació de la Regió Central, que en aquest cas inclou sis comarques (Bages, Moianès, Berguedà, Solsonès, Anoia i també Osona). En aquest cas, disposem d'una referència, que és que els centres educatius que hi ha en el seu conjunt sumen un total de 5.201 grups-aula, dels quals ahir n'hi havia confinats 88, és a dir, tan sols l'1,6% del total.

De fet, la xifra que hi havia ahir de grups totals confinats en aquesta Regió Central, si la comparem amb el balanç de tancament de cada setmana, era la segona més baixa de tot aquest segon trimestre, només superior a la setmana d'arrencada (de l'11 al 15 de gener), quan n'hi havia un menys (87).

Cal recordar també que en el conjunt d'aquesta àrea en aquest segon trimestre el nombre de grups confinats mai no ha superat el 4% del total, i que en el primer es va estar sempre per sota del 5%. La mitjana al llarg d'aquest curs se situa al voltant del 2,5%.

Osona és la comarca que constantment ha mantingut uns registres més elevats, tant en xifres absolutes com relatives, al llarg de tot aquest curs present.

Amb les xifres vigents ahir, i si tornem a prendre com a referència el nombre de centres que tenien algun grup confinat, darrere d'Osona (on aquest índex era del 17,3%) hi havia el Bages (tenia aules confinades en 19 dels 134 centres, el 14,1%) i l'Anoia (12 dels 90 centres amb alguna afectació, el 13,3%).

Al Moianès també hi havia un sol grup confinat dels 16 centres que hi ha distribuïts per la comarca (6,2%).