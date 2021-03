Laura Vilagrà: «Ara l'ambient és més tens que quan hi vaig ser per primera vegada»

Laura Vilagrà, la número 2 d'ERC en les passades eleccions, tornava ahir al Parlament com a diputada després d'onze anys. La santpedorenca, que va ocupar un escó a la cambra entre els anys 2006 i 2010, definia la jornada com «un dia de molt alegria perquè culminem la primera fase del que ha de ser consolidació d'una majoria independentista més amplia, amb la CUP a la mesa». Vilagrà destaca les «moltes emocions» viscudes durant el ple, en què, apuntava, «ens hem retrobat amb Carme Forcadell i Meritxell Serret, que se l'ha jugat, però té tots els drets polítics intactes».

Amb els condicionants de la pandèmia, amb el canvi d'ubicació del ple, Vilagrà no va poder fer-se la tradicional fotografia amb la resta de diputats del territori. Però sí amb els també republicans Ferran Estruch i Núria Picas, amb qui, recordava ahir Vilagrà, va coincidir al mateix curs de La Salle de Manresa. També va estudiar polítiques amb un altre diputat de renom, tot i que a les seves antípodes ideològiques: el popular Alejandro Fernández. «No el recordo a classe, però m'han assegurat que va ser així», diu Vilagrà.

Després d'onze anys, Vilagrà va conversar amb veterans treballa dors del Parlament. «M'han explicat que ara l'ambient és més tens que quan hi vaig ser per primer cop, no hi ha el mateix fair play.

L'exalcaldessa de Santpedor assegurava no haver-se deixat anar per l'emoció «fins quan ha sonat, al final, Els Segadors. Llavors se m'ha posat la pell de gallina. És quan he estat plenament conscient del que això suposa». Vilagrà, que apunta a un lloc de rellevància al nou executiu, no vol fer travesses de futur. «Tinc un perfil més executiu que legislatiu, però no hem parlat de càrrecs. Tot dependrà de com estructurem el nou Govern», assegura.