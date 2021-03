Espanya suspèn l'administració de la vacuna d'AstraZeneca

| Arxiu particular

La Ministra de Sanitat, Carolina Darias | Arxiu particular

Espanya s'ha sumat aquesta tarda a la vintena de països europeus que han suspès l'administració de la vacuna d'AstraZenaca per precaució davant la possibilitat que pugui estar darrere de diversos casos de trombosis greus. La decisió s'ha pres en la reunió del Consell Interterritorial de Salut convocada aquesta tarda d'urgència pel Ministeri de Sanitat.

Durant una roda de premsa conjunta amb Emmanuel Macron en la qual el dirigent francès ha anunciat que el país gal també suspèn la vacunació amb el fàrmac d'AstraZeneca, Sánchez ha volgut llançar un missatge de la "garantia i seguretat" que pesen sobre el procés de vacunació. Alemanya, França i Itàlia han anunciat aquest mateix dilluns que s'uneixen a la llista d'una vintena entre els quals figuren Àustria o Dinamarca que ja han adoptat la mesura davant els efectes adversos.

En aquest sentit, ha destacat que totes les agències reguladores del medicament europees, també l'espanyola (AEMPS), estan analitzant si hi ha una relació entre aquest fàrmac i una trentena d'episodis trombòtics apareguts en diversos països.

Sánchez, a més, ha assenyalat que els Governs europeus s'encaminen a aprovar el certificat de vacunació. "A mi no m'agrada el terme passaport. El que volem és facilitar aquesta mobilitat al més aviat possible. (...) Tots estem molt interessats en què es pugui dur a terme aquest projecte com més aviat millor", ha subratllat.

Per altra banda, la consellera de Salut, Alba Vergés, i el secretari de salut pública, el Dr. Josep Maria Argimon, compareixen aquest vespre a les 20 h en roda de premsa per informar sobre la vacunació amb AstraZeneca.